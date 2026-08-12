バルセロナは、パリ・サンジェルマンへの移籍が近づくとされるFWフェラン・トーレスに対して、トレーニング不参加を認めたようだ。11日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

バルセロナとパリ・サンジェルマンは、かねてよりフェランの移籍交渉を行なっていたなか、移籍金約5000万ユーロ（約92億円）に変動額で、まもなく合意に達する見通しとのこと。早ければ、12日に決着が付くと伝えられている。

そしてスペイン紙『マルカ』は、移籍が最終段階へと入ったフェランが、チームのトレーニングを欠席することになる、と指摘。バレンシアのカンテラーノは、FIFAワールドカップ2026後のバカンスを経て、スペイン代表に選出されたメンバーとともにプレシーズンに合流する予定だったが、バルセロナに不参加の旨を申し出ると、ハンジ・フリック監督との協議の上で、クラブ側も了承したとされる。

また同紙によると、現時点では合意に至っていないものの、残すはいくつかの細かい条項のみとのこと。ブラウグラナと現欧州王者は、スペイン代表を世界の王とするゴールを決めた26歳の移籍交渉に取り組んでいたなか、フェランがパリ行きの希望を正式に通達したことで、ここ数日で加速。バルセロナも、改めて慰留の姿勢は見せることはなかったことを明らかにした。