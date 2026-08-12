現地時間8月10日、バルセロナからリヴァプールへのレンタル移籍が発表されたウルグアイ代表DFロナルド・アラウホが、自身の公式Instagram（＠ronaldaraujo_4）を通して、古巣への思いを綴った。

アラウホについては、現地時間10日、リヴァプールへのレンタル移籍加入が発表された。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、今回のレンタル移籍契約には5500万ユーロ（約101億円）での買い取りオプションが付帯しているとのことで、完全移籍を前提としたレンタル移籍契約だと目されている。

リヴァプール移籍が決定したことを受けて、アラウホは11日、自身の公式Instagramを更新。バルセロナのユニフォームに袖を通した自身の写真とともに、次のような言葉を残し、8年間にわたって在籍した“ブラウグラナ”に別れを告げた。

「新たな挑戦に立ち向かう時が来た。8年間、たくさんの素敵な思い出や学び、そして何よりも、この道のりを共に歩んでくれた多くの人々を胸に刻んで、ここを去りたい。クレの皆さんに対しても、多大なる感謝をお伝えする」

アラウホは1999年3月7日生まれの現在27歳。17歳にして、母国のレンティスタスでプロデビューを飾ると、ボストン・リーベルでも活躍し、19歳だった2018年夏にバルセロナへ完全移籍加入。当初はバルサ・アトレティック（Bチーム）所属だったが、同チームで頭角を現し、2019年10月にはトップチームデビューも飾った。

以降はケガに悩まされる時期も少なくはなかったが、バルセロナのトップチームでは公式戦通算213試合のピッチに立って14ゴールを挙げた。3度のラ・リーガ制覇、2度のコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）＆スーペルコパ・デ・エスパーニャ優勝など、数々のタイトル獲得にも貢献した。

【動画】アラウホが新天地で語った新たなモチベーション