ユヴェントスとパレルモ（イタリア2部）が11日、プレシーズンマッチで対戦した。

試合は、立ち上がりからユヴェントスがボールをコントロールし、積極的にシュートを試みるが、なかなか枠内に飛ばすことができない。対するパレルモもボールホルダーに厳しくプレスをかけ、カウンターを狙っていく。

なかなか攻撃のテンポが上がらないユヴェントス。それでも45分、遂にゴールネットを揺らした。ゼキ・チェリクが右のハーフスペースを駆け上がり、フランシスコ・コンセイソンとのパスを引き受けてボックス内からシュート。これはGKイェッセ・ヨロネンに弾かれたが、こぼれ球をチェリクが折り返すと、ケナン・ユルディズが右足ワンタッチでゴールネットを揺らした。

後半に入ってからも、ユヴェントスがボールを保持する時間帯が続く。対するパレルモはなかなかチャンスを生かせず、同点に追いつくことができない。

そして86分、ユヴェントスが中盤でボールを奪うと、アルカディウシュ・ミリクがマヌエル・ロカテッリからの縦パスをセンターサークル付近で収め、そのままドリブルで駆け上がり、相手DFを切り返してから右足でシュートをゴールに流し込んだ。

その後も試合の展開は大きく変わらず、ユヴェントスが2－0でパレルモに勝利した。

このあと、ユヴェントスは17日にユヴェントスNextGenU23との練習試合を戦い、23日にフロジノーネとのセリエA開幕節を迎える。

【スコア】

ユヴェントス 2－0 パレルモ

【得点者】

1－0 45分 ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）

2－0 86分 アルカディウシュ・ミリク（ユヴェントス）

【動画】ユルディズの右足ワンタッチシュートでユヴェントスが先制！