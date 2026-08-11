エヴァートンは11日、クリスタル・パレスからウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンを獲得し、それに伴いイングランド人FWドワイト・マクニールがクリスタル・パレスへ移籍したことを発表した。

エヴァートンの発表によると、B・ジョンソンは2030年6月30日までの4年契約を結んだとのこと。一方で、クリスタル・パレスはマクニールと4年契約を締結したと発表した。

B・ジョンソンは、エヴァートン加入に際してこう意気込みを述べた。

「自分の持つすべての能力を出し切りたいと思っている。何よりもまず、チームとサポーターのために力を尽くし、ふさわしい姿を見せたい。それがこのクラブでプレーする上での絶対条件であり、重視されている点だと思っている。サポーターの皆さんには、僕にそこを期待してほしい。スピード、ゴールを決めること、そして自分の持てるすべてをこのチームにもたらしたい」

そして、マクニールもクリスタル・パレス加入に際して次のようにコメントしている。

「このクラブにやってくることができて、本当に嬉しい。これから待ち受けるチャレンジを楽しむことができればと思っている。このチームは過去2シーズンですばらしい成績を収めてきた。僕もその一員としてプレーすることを心から楽しみにしている」

現在25歳のB・ジョンソンは、ノッティンガム・フォレストの下部組織で育った。2023年9月にトッテナム・ホットスパーに移籍した。2024－25シーズンのヨーロッパリーグ決勝戦では、マンチェスター・ユナイテッド相手に決勝点を挙げ、クラブに久々のタイトルをもたらした。しかし序列低下に伴い2026年1月にクリスタル・パレスに移籍し、2025－26シーズンは同クラブで公式戦26試合に出場した。

現在26歳のマクニールは、2014年7月にマンチェスター・ユナイテッドの下部組織からバーンリーの下部組織に加入。その後、2022年7月にエヴァートンへと移籍。同クラブではこれまで公式戦通算128試合に出場し、15ゴール19アシストを記録した。

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