レアル・マドリードは10日、2026－27シーズンのトップチーム背番号を発表した。
昨季からの変更は2人。生え抜きのラウール・アセンシオがダニエル・カルバハルから「2」を引き継ぎ、ディーン・ハウセンは退団したダヴィド・アラバが着用していた「4」に変更となった。
クラブ史上最高額で加入したヤン・ディオマンデは「25」に決定。マルク・ククレジャは「17」、ベルナルド・シウバは「20」を背負う。
レアル・マドリードの新背番号は以下の通り。
▼GK
1 ティボー・クルトワ
13 アンドリー・ルニン
▼DF
2 ラウール・アセンシオ（17から変更）
3 エデル・ミリトン
4 ディーン・ハウセン（24から変更）
12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
16 イブライマ・コナテ（新加入）
17 マルク・ククレジャ（新加入）
18 アルバロ・カレーラス
22 アントニオ・リュディガー
23 フェルラン・メンディ
24 デンゼル・ダンフリース（新加入）
▼MF
5 ジュード・ベリンガム
6 エドゥアルド・カマヴィンガ
8 フェデリコ・バルベルデ
14 オーレリアン・チュアメニ
15 アルダ・ギュレル
20 ベルナルド・シウバ（新加入）
27 チアゴ・ピタルチ
▼FW
7 ヴィニシウス・ジュニオール
9 エンドリッキ
10 キリアン・エンバペ
11 ロドリゴ
19 カルロス・エスピ（新加入）
21 ブライム・ディアス
25 ヤン・ディオマンデ（新加入）