[写真]=Getty Images

　レアル・マドリードは10日、2026－27シーズンのトップチーム背番号を発表した。

　昨季からの変更は2人。生え抜きのラウール・アセンシオがダニエル・カルバハルから「2」を引き継ぎ、ディーン・ハウセンは退団したダヴィド・アラバが着用していた「4」に変更となった。

　クラブ史上最高額で加入したヤン・ディオマンデは「25」に決定。マルク・ククレジャは「17」、ベルナルド・シウバは「20」を背負う。

　レアル・マドリードの新背番号は以下の通り。

▼GK
1　ティボー・クルトワ
13　アンドリー・ルニン

▼DF
2　ラウール・アセンシオ（17から変更）
3　エデル・ミリトン
4　ディーン・ハウセン（24から変更）
12　トレント・アレクサンダー・アーノルド
16　イブライマ・コナテ（新加入）
17　マルク・ククレジャ（新加入）
18　アルバロ・カレーラス
22　アントニオ・リュディガー
23　フェルラン・メンディ
24　デンゼル・ダンフリース（新加入）

▼MF
5　ジュード・ベリンガム
6　エドゥアルド・カマヴィンガ
8　フェデリコ・バルベルデ
14　オーレリアン・チュアメニ
15　アルダ・ギュレル
20　ベルナルド・シウバ（新加入）
27　チアゴ・ピタルチ

▼FW
7　ヴィニシウス・ジュニオール
9　エンドリッキ
10　キリアン・エンバペ
11　ロドリゴ
19　カルロス・エスピ（新加入）
21　ブライム・ディアス
25　ヤン・ディオマンデ（新加入）