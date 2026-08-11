インテルが、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属するジェド・スペンスの獲得に再び強い関心を示しているようだ。10日、イタリアメディア『スカイ』などが報じた。

今夏にレアル・マドリードへ移籍したオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースに代わる新たなウイングバックを探すインテルは、アル・イテハドのムサ・ディアビをターゲットにしていたが、クラブ間交渉が難航している。そこで、以前に注目していたスペンスの名前が、再び候補者リストの上位に浮上しているようだ。

移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、スペンスがFIFAワールドカップ2026で印象的なパフォーマンスを見せた後、スパーズは移籍金を4500万ユーロ（約83億円）に設定。しかし、インテルは現在なら4000万ユーロ（約74億円）を下回る金額で獲得可能と見ており、正式なオファーを準備しているようだ。

なお、『スカイ・イタリア』は、スパーズは少なくとも、固定の3500万ユーロ（約65億円）＋ボーナス500万ユーロ（約9億円）を求めるだろうと予想している。

8月9日に26歳となったスペンスは、フルアムの下部組織出身でミドルスブラ、ノッティンガム・フォレストを経て、2022年夏からスパーズに加入した。当初は出場機会を得られず、レンヌやリーズ、ジェノアに期限付き移籍。復帰した2024－25シーズンから徐々に出場機会を増やすと、25－26シーズンは左右両サイドバックでプレーできるポリバレント性で負傷者続出のスパーズを支え、公式戦44試合に出場した。

活躍を受けて2025年9月にスリー・ライオンズでのデビューを飾ると、W杯メンバーにも選出。3位決定戦までの全8試合に出場した。