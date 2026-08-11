カラバオ・カップ（英リーグカップ）2回戦の組み合わせが決まった。

1回戦を勝ち上がった35チームに加え、今シーズンの欧州クラブ大会に出場しないプレミアリーグの11チームが新たに参戦する。チェルシーは3部のルートン・タウン、DF高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパー（スパーズ）は2部のチャールトンと対戦が決まった。

MF田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレストと対戦が決まり、2回戦で唯一のプレミアリーグ勢同士の対決となった。FW前田大然が所属するイプスウィッチは3部のレスターと、MF守田英正が所属するハル・シティは2部のストークと、MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは3部のプリマスと、それぞれ対戦する。

ストーク退団が決定的な瀬古樹を除き、2回戦に参戦する日本人選手在籍の2部チャンピオンシップのクラブは3つ。FW大橋祐紀とMF森下龍矢が所属するブラックバーンはシェフィールド・ユナイテッド、DF菅原由勢とMF松木玖生が在籍するサウサンプトンはウェストハムと、チャンピオンシップ勢同士の対戦となる。DF岩田智輝とMF藤本寛也が所属するバーミンガムは1部ブレントフォードと激突へ。

カラバオ・カップ2回戦は8月25日から27日にかけて開催が予定されている。組み合わせは以下の通り。

ストーク（2） vs ハル・シティ（1）

ニューカッスル（1） vs ウェスト・ブロムウィッチ（2）

ブラックバーン（2） vs シェフィールド・ユナイテッド（2）

ノッティンガム・フォレスト（1） vs リーズ（1）

フリートウッド（4） vs シュルーズベリー（4）

ブラッドフォード（3） vs バーンリー（2）

シェフィールド・ウェンズデイ（3） vs ウルヴァーハンプトン（2）

ブラックプール（3） vs リンカーン・シティ（2）

プレストン（2） vs エヴァートン（1）

バーンズリー（3） vs クルー・アレクサンドラ（4）

ドンカスター（3） vs ミドルスブラ（2）

スティヴネイジ（3） vs レディング（3）

カーディフ・シティ（2） vs ノリッジ（2）

イプスウィッチ（1） vs レスター（3）

ウォルソール（4） vs レイトン・オリエント（3）

ケンブリッジ・ユナイテッド（3） vs ミルウォール（2）

バーミンガム（2） vs ブレントフォード（1）

サウサンプトン（2） vs ウェストハム（2）

ワトフォード（2） vs ピーターバラ（3）

フルアム（1） vs AFCウィンブルドン（3）

プリマス（3） vs コヴェントリー（1）

チェルシー（1） vs ルートン・タウン（3）

トッテナム・ホットスパー（1） vs チャールトン（2）