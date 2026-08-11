カラバオ・カップ（英リーグカップ）2回戦の組み合わせが決まった。
1回戦を勝ち上がった35チームに加え、今シーズンの欧州クラブ大会に出場しないプレミアリーグの11チームが新たに参戦する。チェルシーは3部のルートン・タウン、DF高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパー（スパーズ）は2部のチャールトンと対戦が決まった。
MF田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレストと対戦が決まり、2回戦で唯一のプレミアリーグ勢同士の対決となった。FW前田大然が所属するイプスウィッチは3部のレスターと、MF守田英正が所属するハル・シティは2部のストークと、MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは3部のプリマスと、それぞれ対戦する。
ストーク退団が決定的な瀬古樹を除き、2回戦に参戦する日本人選手在籍の2部チャンピオンシップのクラブは3つ。FW大橋祐紀とMF森下龍矢が所属するブラックバーンはシェフィールド・ユナイテッド、DF菅原由勢とMF松木玖生が在籍するサウサンプトンはウェストハムと、チャンピオンシップ勢同士の対戦となる。DF岩田智輝とMF藤本寛也が所属するバーミンガムは1部ブレントフォードと激突へ。
カラバオ・カップ2回戦は8月25日から27日にかけて開催が予定されている。組み合わせは以下の通り。
ストーク（2） vs ハル・シティ（1）
ニューカッスル（1） vs ウェスト・ブロムウィッチ（2）
ブラックバーン（2） vs シェフィールド・ユナイテッド（2）
ノッティンガム・フォレスト（1） vs リーズ（1）
フリートウッド（4） vs シュルーズベリー（4）
ブラッドフォード（3） vs バーンリー（2）
シェフィールド・ウェンズデイ（3） vs ウルヴァーハンプトン（2）
ブラックプール（3） vs リンカーン・シティ（2）
プレストン（2） vs エヴァートン（1）
バーンズリー（3） vs クルー・アレクサンドラ（4）
ドンカスター（3） vs ミドルスブラ（2）
スティヴネイジ（3） vs レディング（3）
カーディフ・シティ（2） vs ノリッジ（2）
イプスウィッチ（1） vs レスター（3）
ウォルソール（4） vs レイトン・オリエント（3）
ケンブリッジ・ユナイテッド（3） vs ミルウォール（2）
バーミンガム（2） vs ブレントフォード（1）
サウサンプトン（2） vs ウェストハム（2）
ワトフォード（2） vs ピーターバラ（3）
フルアム（1） vs AFCウィンブルドン（3）
プリマス（3） vs コヴェントリー（1）
チェルシー（1） vs ルートン・タウン（3）
トッテナム・ホットスパー（1） vs チャールトン（2）