日本人選手も多く参戦するカラバオカップ2回戦 [写真]＝Getty Images

　カラバオ・カップ（英リーグカップ）2回戦の組み合わせが決まった。

　1回戦を勝ち上がった35チームに加え、今シーズンの欧州クラブ大会に出場しないプレミアリーグの11チームが新たに参戦する。チェルシーは3部のルートン・タウン、DF高井幸大が所属するトッテナム・ホットスパー（スパーズ）は2部のチャールトンと対戦が決まった。

　MF田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレストと対戦が決まり、2回戦で唯一のプレミアリーグ勢同士の対決となった。FW前田大然が所属するイプスウィッチは3部のレスターと、MF守田英正が所属するハル・シティは2部のストークと、MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは3部のプリマスと、それぞれ対戦する。

　ストーク退団が決定的な瀬古樹を除き、2回戦に参戦する日本人選手在籍の2部チャンピオンシップのクラブは3つ。FW大橋祐紀とMF森下龍矢が所属するブラックバーンはシェフィールド・ユナイテッド、DF菅原由勢とMF松木玖生が在籍するサウサンプトンはウェストハムと、チャンピオンシップ勢同士の対戦となる。DF岩田智輝とMF藤本寛也が所属するバーミンガムは1部ブレントフォードと激突へ。

　カラバオ・カップ2回戦は8月25日から27日にかけて開催が予定されている。組み合わせは以下の通り。

ストーク（2） vs　ハル・シティ（1）
ニューカッスル（1）　vs　ウェスト・ブロムウィッチ（2）
ブラックバーン（2）　vs　シェフィールド・ユナイテッド（2）
ノッティンガム・フォレスト（1）　vs　リーズ（1）
フリートウッド（4）　vs　シュルーズベリー（4）
ブラッドフォード（3）　vs　バーンリー（2）
シェフィールド・ウェンズデイ（3）　vs　ウルヴァーハンプトン（2）
ブラックプール（3）　vs　リンカーン・シティ（2）
プレストン（2）　vs　エヴァートン（1）
バーンズリー（3）　vs　クルー・アレクサンドラ（4）
ドンカスター（3）　vs　ミドルスブラ（2）
スティヴネイジ（3）　vs　レディング（3）
カーディフ・シティ（2）　vs　ノリッジ（2）
イプスウィッチ（1）　vs　レスター（3）
ウォルソール（4）　vs　レイトン・オリエント（3）
ケンブリッジ・ユナイテッド（3）　vs　ミルウォール（2）
バーミンガム（2）　vs　ブレントフォード（1）
サウサンプトン（2）　vs　 ウェストハム（2）
ワトフォード（2）　vs　ピーターバラ（3）
フルアム（1）　vs　AFCウィンブルドン（3）
プリマス（3）　vs　コヴェントリー（1）
チェルシー（1）　vs　ルートン・タウン（3）
トッテナム・ホットスパー（1）　vs　チャールトン（2）