トッテナム・ホットスパーは10日、オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンと新契約を締結したことを発表した。

ファン・デ・フェンは2023年夏のトッテナム・ホットスパー加入時、2029年6月30日までの6年契約を結んでいたものの、今回の新契約締結により、契約期間がさらに延長されることとなった。詳細な契約年数は公表されていないものの、現地メディア『フットボール・ロンドン』によると、ファン・デ・フェンは以前の契約からさらに2年間を延長した、2031年6月30日までの契約にサインしたという。

同メディア『BBC』によると、ファン・デ・フェンはかねてよりトッテナム・ホットスパーとの新契約締結を検討していたものの、決定打となったのは、今年3月に新監督に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督の存在だという。ファン・デ・フェンは同監督に絶大な信頼を寄せており、最終的にはノースロンドンに留まることを決断したようだ。

ファン・デ・フェンは2001年4月19日生まれの現在25歳。母国のフォレンダムでトップチームデビューを飾ると、2021年夏に加入したヴォルフスブルクでその名を知らしめ、2023年夏にトッテナム・ホットスパーに加わった。以降は、ケガに悩まされる期間もあったものの、状態が万全ならば、爆発的なスピードを武器に不動のセンターバックとして活躍。在籍した3年間で、公式戦通算96試合のピッチに立ち、10ゴールを挙げている。

新契約締結に際し、ファン・デ・フェンはクラブを通して次のようにコメントを発表している。

「新契約にサインできたことは特別な瞬間であり、僕と家族にとっても誇らしい瞬間の一つだ。初めてここに来た日から、ずっとスパーズが大好きだった。クラブもファンも大好きだし、ここで本当に大きく成長できたと思っている」

「クラブが目指す方向性は明確で、僕もその一員になりたいと思っている。これから何が起こるのか、とても楽しみだよ」

また、トッテナム・ホットスパーを率いるデ・ゼルビ監督も、次のような言葉でファン・デ・フェンの新契約締結を喜んだ。

「ミッキーはヨーロッパでも屈指のCBで、もちろん、我々にとっても非常に重要な選手だ。彼はトッテナム・ホットスパーが求める資質、メンタリティ、そして野心を備えており、彼がこのクラブと共に歩み続けることを決めてくれたことを大変嬉しく思っている」

「我々はここで強固なものを築き上げており、ミッキーのような選手は、その未来にとって重要な存在だ。彼が新契約にサインしたことは、我々が共に築き上げているものに対する彼の信念の表れだ」

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