バイエルンは10日、セネガル代表MFバラ・サポコ・ンディアイェとのプロ契約締結を発表した。契約期間は2031年6月30日までとなる。

現在18歳のンディアイェはセネガル出身のセントラルMF。ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカに在籍する中、バイエルンがロサンゼルスFC（アメリカ）と共同で展開する国際的なタレント育成事業「レッド＆ゴールド・フットボール」の一環として、今シーズンにレンタル移籍で迎え入れた。

ミュンヘンでトライアル期間を過ごした後、昨夏にはグラスホッパーズ（スイス）でもプレーし、バイエルンのトップチームとのフレンドリーマッチにも出場。その後、今年1月にバイエルンへ復帰。以降は負傷離脱が続いていたものの、4月11日に行われたブンデスリーガ第29節のザンクトパウリ戦でMFジャマル・ムシアラとの交代で公式戦デビューも飾り、昨季のリーグ戦4試合に出場した。

さらに、今年5月にデビューを飾ったセネガル代表ではFIFAワールドカップ2026にも参戦し、ラウンド32のベルギー代表戦でワールドカップデビューも果たしていた。

今夏の完全移籍移行とともに世界屈指の名門とプロ契約を締結した18歳の逸材MFはクラブ公式サイトを通じて新たな決意を語っている。

「今日は僕自身にとっても、家族全員にとっても非常に大きな一日だ。FCバイエルンにいる偉大な選手たちから日々学び、チームの力になりたいと思っている。これは僕にとって夢の実現であり、とても幸せさ。また、世界有数のビッグクラブに到達できるということを、ガンビノス・スターズのチームメイトをはじめとする他の若い選手たちに示し、手本となるような存在になりたいとも思っているよ」