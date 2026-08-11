ローマがU－21ポルトガル代表MFロドリゴ・モラ獲得へポルトと交渉を進めているようだ。

今夏の移籍市場で新戦力補強において苦戦が続くローマ。現在は手薄な前線と左右のウイングバックの補強に動く中、アーセナルのガブリエウ・マルティネッリ、レアル・マドリードのエンドリッキと2人のブラジル代表のいずれかの獲得を目指す一方、シャドーのポジションでプレー可能な19歳のポルトガル人アタッカーにも接近しているようだ。

イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』によれば、ローマはモラ獲得に向けてポルトとの交渉を行っているという。

2030年まで契約を残し、7000万ユーロ（約128億5000万円）の契約解除条項が設定されている19歳に対して、ポルトは移籍金を5000万ユーロ（約91億8000万円）に設定しているという。

そんななか、ローマは2500万ユーロ（約45億9000万円）を今夏支払い、50％のセルオン条項をポルトが保持する形の契約を掲示。さらに、2027年夏に2500万ユーロを追加で支払い、そのセルオン条項を買い戻すという、実質2年分割でポルトが要求する金額を満額支払う形を提案したという。

ポルトサイドはそのオファーに前向きな姿勢を示しておリ、モラ自身も永遠の都への移籍を希望しているため、交渉が成立する可能性が高まっているようだ。

ポルトの下部組織出身でブラガやモレイレンセなど国内の複数クラブでプレーしたホセ・マヌエル氏を父親に持つモラ。

その父と同じポルトのアカデミーからキャリアをスタートした攻撃的MFは、ポルトガル屈指の名門、ポルトガル代表の世代別チームで常に注目を集めてきた。プロ契約前にポルトBでリーグ史上最年少(15歳8カ月10日)のシニアデビューを飾ると、2023年11月には当時のセグンダ・リーガ(ポルトガル2部)の最年少ゴール記録(16歳6カ月6日)を樹立し、以降はファーストチームに定着。

2024年10月のAvs戦ではクラブ歴代3位となる17歳5カ月23日でのゴールも記録。昨シーズンは公式戦44試合5ゴール2アシストの数字を残していた。