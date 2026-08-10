バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、2026年のヨーロッパ・ゴールデンシューに輝いた。

ケインは2026年のバイエルンとイングランド代表で公式戦65試合に出場し、73ゴール8アシストを記録。ブンデスリーガでは36ゴールで3季連続の得点王に輝き、チャンピオンズリーグ（CL）では14ゴールを記録し、レアル・マドリードのキリアン・エンバペ（15ゴール）に次ぐ2位の数字を残していた。

なお、2024年にも同賞を獲得しているケインは2度目の受賞となり、3度以上受賞の選手はリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドの2選手のみとなっている。

今回の偉業達成を受け、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は「ハリー・ケインは、ゲルト・ミュラーやカール・ハインツ・ルンメニゲといったFCバイエルンの伝説的なストライカーたちと肩を並べる存在だ。彼はストライカーという役割を新たな次元へと引き上げ、その得点における伝統を現在へと受け継いでいる。ピッチの内外を問わず、常にその人間性とチームへの献身的な姿勢で周囲を牽引する彼は、チームにとっての道しるべとなる存在だ。彼がFCバイエルン・ファミリーの一員であることを、私たちは誇りに思う」と、エースストライカーを称賛している。

トロフィーは8月19日にFCバイエルン・ミュージアムで授与される予定だ。