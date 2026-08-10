今日の運勢 8月11日（火・祝）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月11日（火・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月11日（火・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？心が満たされる出来事や、これまで願ってきたことに手応えを感じやすいタイミングです。今ある幸せや積み重ねてきた努力に目を向けることで、安心感や自信も自然と育っていくでしょう。さらなる喜びにつながります。自分の素直な気持ちを大切にすることで、穏やかで満たされた流れがこれからも広がっていくでしょう。止まっていた流れに少しずつ変化が生まれ、新しい一歩を踏み出すきっかけが訪れやすいです。これまでとは違う視点で物事を見つめることで、行き詰まりを感じていたことにも新たな可能性が見えてきそうです。今の自分に必要な選択を受け入れながら前へ進むことで、停滞していた状況も少しずつ動き始めます。思うように気持ちが前へ向かなかったり、やる気や情熱を見失いやすいかもしれません。本当に心が動くものを見つけるための大切な時間でもあります。今の自分が興味を持てることや、小さな「やってみたい」という気持ちを大切にすることで、少しずつ新しい意欲が育っていくでしょう。人とのつながりや心の通い合いを大切にすることで、運気が穏やかに広がっていくでしょう。自分の本音にも素直になることで、お互いにとって心地よい関係が育まれていきます。大切なご縁や新しい出会いの中には、これからの未来につながる大きなヒントが隠れていそうです。新しい流れが入りやすくなるタイミングです。今ある環境や人とのつながりを見つめ直すことで、心にもゆとりが戻っていきます。変化を恐れず、自分にとって心地よい選択を重ねることで、新しい可能性が広がり、前向きな流れへとつながっていくでしょう。相手に合わせることばかりを優先するのではなく、自分が安心できる関係や心地よい距離感を見つめ直すことで、少しずつ流れが整っていきます。素直な気持ちを大切にしながら歩み寄ることで、お互いへの理解も深まり、信頼できる関係へと自然につながっていくでしょう。変化が続く場面でも、柔軟に対応しながら一つひとつ向き合うことで、自分らしいリズムが少しずつ整っていきます。すべてを完璧にこなそうとするのではなく、今の自分にできることを大切にすることが安定への近道です。心と時間にゆとりを持ちながら歩んでいくことで、穏やかで前向きな流れが自然と広がっていくでしょう。これまで積み重ねてきた経験や想いが実を結び、新しい流れへと進むきっかけが訪れやすいでしょう。過去の出来事を振り返る中で、今の自分に必要な答えや大切な気づきが見えてきそうです。迷いや後悔も未来へ進むための力へと変わっていきます。自分の身体を労わったり、自分のために使う時間について考え直してみるといいでしょう。生活や心の環境を整え、自分をいたわる時間を持つことで、少しずつ気持ちにも余裕が生まれていきます。自分を大切にする積み重ねが、穏やかな安心感や豊かな流れを育み、これからの運気を支えてくれるでしょう。周りに気を配ることが多いほど、自分の気持ちを後回しにしてしまうこともありそうです。今は心に浮かぶ想いを丁寧に受け止め、自分が安心できる環境や距離感を大切にしてみましょう。気持ちを少しずつ整えていくことで、心にも余裕が生まれ、穏やかで安定した流れへとつながっていくでしょう。過去の出来事や思い出が心によみがえりやすく、気持ちが揺れやすいかもしれません。懐かしさや後悔に目を向けることもありますが、その経験は今の自分を支える大切な財産でもあります。過去を否定するのではなく、そこから得た学びや気づきを受け止めることで、少しずつ心の整理が進んでいくでしょう。思うように周りと噛み合わなかったり、努力が形になりにくいと感じてしまうかもしれません。しかし、その違和感は今のやり方や関わり方を見直すための大切な気づきでもあります。自分だけで抱え込まず、相手との対話や協力を大切にすることで、少しずつ状況は整っていくでしょう。心と頭を休ませ、これまでの出来事を整理する時間を取ってみるといいでしょう。動き続けることよりも、いったん距離を置いて自分の状態を見つめることで、疲れや迷いが少しずつ落ち着いていくでしょう。静かな時間の中で考えがまとまり、次に進むための準備も整っていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/