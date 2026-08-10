「我が子を守りたい」人気ライター・ヨッピー 父親目線で開発した幼児用熱中症対策ベスト「べビエア」開発秘話

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、ライターとして数々の人気記事を手掛けるヨッピーさんが開発した、幼児向け熱中症対策ベスト「べビエア」に注目します。近年、日本の夏は「危険な暑さ」が続き、小さな子どもの熱中症対策は多くの家庭にとって大きな課題となっています。そんななか、「幼児向けのファン付きベスト」というこれまでにはなかった発想から誕生した「べビエア」は、子育て世代を中心に大きな反響を呼び、SNSでも「こんなのが欲しかった」「夏のお出かけの救世主」といった声が相次ぐなど、大きな注目を集めています。今回は、父親になったことをきっかけに起業し、自ら“ないものを作る”という挑戦に踏み出したヨッピーさんに、「べビエア」開発の背景や苦労した点、安全性へのこだわり、そして親だからこそ実現したかった思いについて話を聞きました。ライターとして第一線で活躍してきたヨッピーさんが、父親になったことをきっかけに立ち上げた株式会社ベビエア。開発した「べビエア」は、小型ファンで服の中に風を送り込み、歩いているときも、ベビーカーでも、自転車でも使える幼児向けの熱中症対策ベストです。市場にはベビーカー用の送風シートや保冷剤などはあるものの、「歩き始めた子ども」に対応した製品はほとんどありませんでした。その空白を埋める商品として企画され、試作品を重ねながら安全性や着心地を徹底的にブラッシュアップ。発売後は子育て世代を中心に共感が広がり、多くの保護者から期待の声が寄せられています。では、なぜヨッピーさんは「記事を書く」のではなく、自ら会社を立ち上げ、ものづくりに挑戦したのでしょうか。その原点から伺いました。暑い日、代々木公園のフェスに子どもを2人連れて行ったら、到着するなり子どもの顔がみるみる赤くなり、「これはまずい」と思ってコンビニで氷を買って冷やしたりしながらその日はすぐ帰ったのですが、その際に「ベビーカーに敷くやつは子どもが複数人いると使えないから、現場のおじさんが夏場に着ているファンがついている服を子どもに買おう」と思い立ち、あれこれ探したのですが、小学生くらいの商品はあっても幼児用はなかったので「じゃあ、ないなら作ろう」の精神で商品化を思い立ちました。冷却シートや保冷剤は1時間もすればぬるくなりますし、ハンディファンは子どもの手が塞がるし、ベビーカーに敷くタイプは先ほど書いた通り、子どもが複数人いると使えませんし、ベビーカーを嫌がる子どもにも使えません。なので「歩いていようが、ベビーカーに乗っていようが、自転車に乗っていようが、使えるベスト型の方が絶対良いじゃん」くらいに思っています。もともと、“何かウケそうなものを思いついたら実現したくなる”という性格で、それがライターとしての仕事にも表れていると思っているのですが、その“ウケそうなもの”が記事になるのか、製品になるのかの違いくらいで、根底にあるものは同じじゃないかと思っています。また、起業するに至った経緯については、もともと「とりあえず手元資金で1,000着くらい作ろう」と考えてスタートを切ったものの、あまりに反響が良いので「もっと売ろう！」と思い、周囲の人を巻き込んで資金を集めながら1万着仕入れてしまった、という経緯です。そのプレッシャーで毎日吐きそうです。やはり安全性です。安全性を重視して切り捨てた機能もあります。例えばファンは軽量・薄型かつ静音設計のファンを使っているのですが、その分だけやはり風量は弱くなりますし、プロトタイプでは袖や首回りにも絞りをつけていたのですが、紐が引っかかったりすると危ない、と考えて絞りをなくしました。「最大の壁」という意味では、現在市場になかったような商品なので、製品化してくれる会社を探すのにめちゃくちゃ苦労しました。結局、作ってくれる会社を見つけたのはサラリーマン時代の人間関係からです。30歳までサラリーマン、その後ライターになったのですが、「サラリーマン時代、まじで無駄だったな」などと思いながら生きてきたので、「このタイミングでサラリーマン時代の人脈が生きることなんてあるんだ。スティーブ・ジョブズが言っていた『点と点が線になる』とはこのことか」と感心しています。試作についてはサイズ違いに色違い、仕様違いなどいくつも試作品を作りながら、あーだこーだと検証し、最終的なプロトタイプを20世帯に配り、実験的に使っていただいて戻ってきたフィードバックを更に製品に活かして……という具合にブラッシュアップしています。「どこにこだわったか」と言うと「全部」という答えになってしまうのですが、例えばファンの位置も子どもが前や後ろにコケたときでもあたりづらい場所に設置していますし、冷え過ぎ防止のために連続１時間ごとの自動停止機能をつけたのもそうです。また、「子どもが着るものなので可愛くあるべき」と思っているので、一般的なファン付服のようにパンパンに膨らませて着るのではなく、普段着の上から着ても違和感なく、可愛く着られるようなデザインを意識しています。やはり単純に「こういうの、求められているんだなぁ」ということでした。販売にあたっていろんな人に関わっていただきますが、特に小さいお子さんが居るかたは「これ、めっちゃ良いですね！」ってみんな言ってくれるので。子どもとの関りは特に変化はないです。パッケージに写っているのは息子なのですが、楽しそうに撮らせてくれましたし、「涼しい！」って言ってくれたのが嬉しかった。「育児における課題って、まだ全然解決されていないな」ということです。ちょうど先日、ピジョンさんから自動調乳してくれる機械（調乳用適温サーバー）が発売されましたが、あれも「そのうち作りたい」と思っていたアイデアのひとつです。今ある技術で十分に実現可能な製品だと思われますし、「自動でミルクを作ってくれる機械がなんでないんだろう」って思っていました。そういうものがまだまだたくさんあります。以前、Xで流れてきたのを見て、ずっと僕の心に刺さっている言葉があるのですが、それが「子どもと思いっきり遊べる夏は、10回しか来ない」というものです。10回の夏、つまり子どもが10歳くらいになると友達と遊ぶのを優先して親とは遊んでくれなくなる、ということなのですが、それくらい子どもと過ごせる時間は貴重なんですよね。子どもたちにとって楽しい思い出になるはずの夏、親子で過ごす貴重な夏が「外が暑いから」という理由で奪われてしまうのは本当に可哀想だと思っています。僕は子どもの頃、夏は川で遊んだり虫をとったりお祭りに行ったりした、楽しい思い出がたくさんあるので今でも夏が大好きなのですが、今の子どもたちにもそういう経験をして欲しいなと思っています。死ぬ直前の人に「後悔したことはなんですか？」って聞いた結果を載せた「後悔しない死の迎え方」（後閑愛実著・ダイヤモンド社）という本があるのですが、1000人くらいに聞いたら「働きすぎなければよかった」という人はいても「もっと働けばよかった」と答えた人はひとりもいなかったそうです。さっきも書いた通り、子どもと一緒に遊べるのは長い人生のうちせいぜい10年くらいです。「パパー！」と叫びながら飛びついてくれる時間は10年よりもっと短いでしょう。抱っこをせがんでくる時間は更に短いかもしれません。もちろん目先の仕事も大切ですが、子どもとの時間はもっと大切なのではないかと思っています。そんな貴重な時間を一緒に過ごせる幸せを噛み締めながら、精いっぱい頑張ろうではありませんか。幼児が安心して着られる機能性とデザインを追求し、試作と検証を重ねて誕生したヨッピーさん開発の「べビエア」は公式サイトから購入可能です。