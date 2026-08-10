ダンヒル「Heritage in Motion」の第3章｜伝統的なドライビングシューズを再解釈した「デイヴィス」

英国を代表するラグジュアリー・メンズブランドのダンヒルは、「Heritage in Motion」キャンペーンの第3章として「デイヴィス」を発表した。「アルフレッド」、「センチュリー」に続く今作は、伝統的なドライビングシューズをモダンなライフスタイルに合わせて再解釈したフットウェアとなっている。

【画像】伝統的なドライビングシューズを現代のライフスタイルに合わせて再解釈した「デイヴィス」（写真14点）

「デイヴィス」は、1904年に新たな時代のモータリストへ向けて「エンジン以外のすべて（Everything But The Motor）」を提供するという理念のもと立ち上げられた「モートリティーズ」からその理念が色濃く継承されている。

その証に、精密に設計されたエンジニアリング機構を想起させる専用の留め具・シューレース構造「ストップリリース式スピードレースシステム」や、ヴィンテージカーの配色とタイヤのようなグリップが特徴的なソール部分、またクラシックスポーツカーのレザーシートや内装をイメージした上質なスエードやレザーの起用など、本コレクションの細かなディテールにその理念が息づいている。

手作業でバーニッシュ加工されたパティーナカーフと上質なイタリアンスエードで展開される「デイヴィス」は、テーラードスタイルからカジュアルな装いにも自然に馴染む一足といえるだろう。