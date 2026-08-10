バルセロナがアル・ヒラルに所属するポルトガル代表DFジョアン・カンセロの再獲得に向けて動いているようだ。9日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在32歳のカンセロはバンフィカやバレンシア、インテル、ユヴェントスを渡り歩き、2019年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍加入。ジョゼップ・グアルディオラ監督のもとで“偽サイドバック（SB）”として輝きを放ったが次第に序列が低下し、バイエルンとバルセロナへのレンタルを経て、2024年夏にサウジアラビアのアル・ヒラルへ活躍の場を移した。

今年1月には約1年半ぶりにバルセロナへ復帰し、公式戦23試合で2ゴール3アシストをマーク。左サイドバック（SB）の定位置を掴み、ラ・リーガ連覇にも貢献したが、レンタル期間は6月末で満了となっている。

ロマーノ氏によると、バルセロナはカンセロを完全移籍で獲得するべく、アル・ヒラルとの交渉を続けているとのこと。選手本人がバルセロナ加入を強く望んでいることから、合意に達する可能性は高く、取引は時間の問題と見られているようだ。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』も、カンセロの強い復帰希望が後押しとなり、バルセロナは近日中に移籍を完了させる可能性が高いと指摘。当初望んでいたとされるフリートランスファーでの加入は実現しない見通しで、移籍金として800万ユーロ（約15億円）から1000万ユーロ（約18億円）がアル・ヒラルに支払われることになるという。

なお、バルセロナはアル・ヒラルと合意に至った場合、カンセロと2028年6月30日までの2年契約を締結する可能性が高いようだ。