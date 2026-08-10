モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、古巣リヴァプールの本拠地『アンフィールド』を再訪した喜びを語った。9日、リヴァプールの公式サイトが伝えている。

現在31歳の南野は2020年1月にリヴァプールに加入し、同クラブでは公式戦55試合出場で14ゴールを記録。プレミアリーグやFAカップ、リーグカップのタイトル獲得を経験した。

そして、2022年夏にリヴァプールを離れてからモナコに在籍しているなか、9日に行われたプレシーズンマッチではリヴァプールの本拠地『アンフィールド』でモナコがリヴァプールと対戦。昨年12月に負った左ひざ前十字じん帯断裂から回復途中であることから、南野は3－2で逆転勝利を収めた一戦を欠場したが、試合前には古巣のインタビューに応じた。

古巣の本拠地『アンフィールド』を再訪したことに南野は「ここに戻ってこられてとても嬉しいです。僕にとってここは本当に特別な場所です」とリヴァプールへの思いを口にしながら、次のように続けた。

「特別な思い出はたくさんあります。でも、その中でも最高の思い出の一つは、レスターとのカップ戦（2021年12月）ですね。2－3とリードされていた場面で、僕が同点ゴールを決めました。（ジェイムズ・）ミルナーからのクロスをゴールに叩き込んだんです。そして、PK戦の末に勝利しました。あの試合は、ファンと共に過ごした最高の思い出の一つです」

そして、「（このクラブにいられたことは）素晴らしい時間でした」と振り返った南野は、「タイトル、特にプレミアリーグで優勝することは、子供の頃からの夢でした。あの瞬間のことは今でも覚えています。僕にとって特別な瞬間でした」と思い入れのあるクラブであることを明かした。

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