悲願のリーグ制覇を目指すFC町田ゼルビア。J1で3シーズン目を過ごし、黒田剛監督の下で4シーズン目を迎える中で、2026／27明治安田J1リーグの開幕戦では圧勝スタートを切った。

J2優勝、J1・3位、天皇杯優勝と着実に歩みを進め、2025ー26シーズンはAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で準優勝とアジア制覇にあと一歩に迫った。戦力を補強し、結果も残してきた中で、優勝を目標に掲げるのは当然のこと。5ゴールを奪っての開幕戦白星スタートを切った中で、今シーズンは“左サイド”が1つのカギを握ることになるだろう。

[3ー4ー3]でスタートした開幕戦。3バックの左に中山雄太、ウイングバックには新加入の明本考浩、そして左ウイングには相馬勇紀が並んだ。立ち上がりは3バックの背後を取られた中、5分で失点。しかし、徐々にペースを握り返し左サイドでは活発にポジションチェンジを行うと、中山から明本へ出したパスをスイッチに、左ワイドの相馬に展開。相馬がハーフスペースにパスを出すと、アンダーラップしていた中山がボックス内左のハーフスペースに入り相手をかわしてクロス。ミッチェル・デュークがヘディングで合わせて同点に追いついた。

中山は「去年から左サイドのコンビネーションは結構意識していた」と試合後にコメント。「明本が入ってきて、彼も推進力がある。相馬が中に居ても、それが逆になっても良い攻撃の厚みを出せるというのは、加入したてからの特徴だった」と、今シーズンからチームに加わった明本と相馬のコンビを評価。「その2人で上手くできたスペースに僕が関わっていけるシーンは、今日結構出せたと思う」と、左サイドのコンビネーションに一定の手応えを見せた。

一方の明本は「やりやすい」とコメント。「良い選手たちが後ろにも前にもいるので、僕自身も伸び伸びとプレーさせてもらえている。2人にも感謝したいです」と、同じ左サイドで連携する中山と相馬に感謝の気持ちを述べ、キャンプから擦り合わせてきたものが出せたと振り返った。

ハーフスペースを使うシーンも多く、中山、明本、相馬と誰が中でも外でも良い形を作ることができていた。「そこは逃さず、（シュートも）打っていきたい」と語ったのは明本。「しっかり見つけて、入っていきたい」と、ハーフスペースを突いていきたいとのこと。中山も「今日のようなシーンが1試合を通して最低でも数回出るのが、僕の中では最低ライン」と狙いを持っていると語り、「ゴールに直結する、あるいは直結する前のシーンを増やせれば」と、攻撃にも意欲を見せていた。

相手の退場もあり結果は1ー5となったが、明本、相馬はゴール、中山はアシストを記録し、左サイドが攻撃を牽引した。黒田監督も試合後の記者会見で左サイドについて言及し、「中山も含め、センターバックが前向きでサポートし、ボールを持ち運ぶことによって、明本のところが優位になって侵入できる形を作れた」とゴールシーンについてもコメント。「ポジションのローテーションも含め、良い形で機能したところから、中山のクロスからデュークの得点、そして逆転ゴールもあった。相手のポケット（ハーフスペース）に多く侵入できていたと思う」と、狙い通りのパフォーマンスを出せたと評価した。

まずは開幕戦を終えた段階だが、町田としては1つの形を見せつけることに。3人を含めた左サイドが攻守でどのようなパフォーマンスを残すかが、今シーズンの町田の成績を大きく左右することになりそうだ。

取材・文：菅野剛史（サッカーキング編集部）

【動画】左サイドの3人で完璧に崩した町田の同点ゴール