J1第1節が行われた [写真]=兼子愼一郎、清原茂樹、J.LEAGUE

　2026／27明治安田J1リーグ第1節が7日から9日にかけて行われた。

　王者鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスとの激闘を4－3で制した。移行期間中に行われた特別大会の明治安田J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸は、大迫勇也の1点を守り抜いてアビスパ福岡を下した。

　ガンバ大阪も浦和レッズとの打ち合いを制して4－3で勝利した。FC町田ゼルビアは退場者を出したFC東京を5－1で粉砕。サンフレッチェ広島は川村拓夢が復帰後即初ゴールを挙げるなど、17シーズンぶりにJ1へ復帰したジェフユナイテッド千葉を3－0で一蹴した。

　水戸ホーリーホックのJ1初陣は、柏レイソルに1－2の惜敗。8シーズンぶりにJ1を戦うV・ファーレン長崎は、チアゴ・サンタナの2得点で京都サンガF.C.を下した。

　清水エスパルスは退場者を出しながらも名古屋グランパスを撃破。セレッソ大阪はファジアーノ岡山に逆転勝利した。

　唯一のドローゲームは東京ヴェルディ対川崎フロンターレ。東京Vが後半開始早々に先制したものの、試合終了間際に痛恨のクリアミスで川崎Fに追いつかれ、勝ち点「1」ずつを分け合った。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第1節

▼8月7日（金）
横浜F・マリノス　3－4　鹿島アントラーズ
ガンバ大阪　4－3　浦和レッズ

▼8月8日（土）
柏レイソル　2－1　水戸ホーリーホック
FC東京　1－5　FC町田ゼルビア
名古屋グランパス　0－1　清水エスパルス
セレッソ大阪　2－1　ファジアーノ岡山
アビスパ福岡　0－1　ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島　3－0　ジェフユナイテッド千葉

▼8月9日（日）
東京ヴェルディ　1－1　川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎　2－1　京都サンガF.C.

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
1位　町田（3／＋4）
2位　広島（3／＋3）
3位　鹿島（3／＋1）
3位　G大阪（3／＋1）
5位　柏（3／＋1）
5位　C大阪（3／＋1）
5位　長崎（3／＋1）
8位　清水（3／＋1）
8位　神戸（3／＋1）
10位　東京V（1／0）
10位　川崎F（1／0）
12位　浦和（0／－1）
12位　横浜FM（0／－1）
14位　水戸（0／－1）
14位　京都（0／－1）
14位　岡山（0／－1）
17位　名古屋（0／－1）
17位　福岡（0／－1）
19位　千葉（0／－3）
20位　FC東京（0／－4）

◆■J1第2節の対戦カード

▼8月14日（金）
19:00　東京V　vs　柏

▼8月15日（土）
18:00　鹿島　vs　名古屋
18:00　水戸　vs　G大阪
18:30　清水　vs　横浜FM
18:55　岡山　vs　長崎
19:00　浦和　vs　広島
19:00　千葉　vs　町田
19:00　川崎F　vs　京都
19:00　神戸　vs　FC東京
19:00　福岡　vs　C大阪

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