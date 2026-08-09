2026／27明治安田J1リーグ第1節が7日から9日にかけて行われた。
王者鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスとの激闘を4－3で制した。移行期間中に行われた特別大会の明治安田J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸は、大迫勇也の1点を守り抜いてアビスパ福岡を下した。
ガンバ大阪も浦和レッズとの打ち合いを制して4－3で勝利した。FC町田ゼルビアは退場者を出したFC東京を5－1で粉砕。サンフレッチェ広島は川村拓夢が復帰後即初ゴールを挙げるなど、17シーズンぶりにJ1へ復帰したジェフユナイテッド千葉を3－0で一蹴した。
水戸ホーリーホックのJ1初陣は、柏レイソルに1－2の惜敗。8シーズンぶりにJ1を戦うV・ファーレン長崎は、チアゴ・サンタナの2得点で京都サンガF.C.を下した。
清水エスパルスは退場者を出しながらも名古屋グランパスを撃破。セレッソ大阪はファジアーノ岡山に逆転勝利した。
唯一のドローゲームは東京ヴェルディ対川崎フロンターレ。東京Vが後半開始早々に先制したものの、試合終了間際に痛恨のクリアミスで川崎Fに追いつかれ、勝ち点「1」ずつを分け合った。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第1節
▼8月7日（金）
横浜F・マリノス 3－4 鹿島アントラーズ
ガンバ大阪 4－3 浦和レッズ
▼8月8日（土）
柏レイソル 2－1 水戸ホーリーホック
FC東京 1－5 FC町田ゼルビア
名古屋グランパス 0－1 清水エスパルス
セレッソ大阪 2－1 ファジアーノ岡山
アビスパ福岡 0－1 ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島 3－0 ジェフユナイテッド千葉
▼8月9日（日）
東京ヴェルディ 1－1 川崎フロンターレ
V・ファーレン長崎 2－1 京都サンガF.C.
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 町田（3／＋4）
2位 広島（3／＋3）
3位 鹿島（3／＋1）
3位 G大阪（3／＋1）
5位 柏（3／＋1）
5位 C大阪（3／＋1）
5位 長崎（3／＋1）
8位 清水（3／＋1）
8位 神戸（3／＋1）
10位 東京V（1／0）
10位 川崎F（1／0）
12位 浦和（0／－1）
12位 横浜FM（0／－1）
14位 水戸（0／－1）
14位 京都（0／－1）
14位 岡山（0／－1）
17位 名古屋（0／－1）
17位 福岡（0／－1）
19位 千葉（0／－3）
20位 FC東京（0／－4）
▼8月14日（金）
19:00 東京V vs 柏
▼8月15日（土）
18:00 鹿島 vs 名古屋
18:00 水戸 vs G大阪
18:30 清水 vs 横浜FM
18:55 岡山 vs 長崎
19:00 浦和 vs 広島
19:00 千葉 vs 町田
19:00 川崎F vs 京都
19:00 神戸 vs FC東京
19:00 福岡 vs C大阪