2026／27明治安田J1リーグ第1節が7日から9日にかけて行われた。

王者鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスとの激闘を4－3で制した。移行期間中に行われた特別大会の明治安田J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸は、大迫勇也の1点を守り抜いてアビスパ福岡を下した。

ガンバ大阪も浦和レッズとの打ち合いを制して4－3で勝利した。FC町田ゼルビアは退場者を出したFC東京を5－1で粉砕。サンフレッチェ広島は川村拓夢が復帰後即初ゴールを挙げるなど、17シーズンぶりにJ1へ復帰したジェフユナイテッド千葉を3－0で一蹴した。

水戸ホーリーホックのJ1初陣は、柏レイソルに1－2の惜敗。8シーズンぶりにJ1を戦うV・ファーレン長崎は、チアゴ・サンタナの2得点で京都サンガF.C.を下した。

清水エスパルスは退場者を出しながらも名古屋グランパスを撃破。セレッソ大阪はファジアーノ岡山に逆転勝利した。

唯一のドローゲームは東京ヴェルディ対川崎フロンターレ。東京Vが後半開始早々に先制したものの、試合終了間際に痛恨のクリアミスで川崎Fに追いつかれ、勝ち点「1」ずつを分け合った。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第1節

▼8月7日（金）

横浜F・マリノス 3－4 鹿島アントラーズ

ガンバ大阪 4－3 浦和レッズ

▼8月8日（土）

柏レイソル 2－1 水戸ホーリーホック

FC東京 1－5 FC町田ゼルビア

名古屋グランパス 0－1 清水エスパルス

セレッソ大阪 2－1 ファジアーノ岡山

アビスパ福岡 0－1 ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島 3－0 ジェフユナイテッド千葉

▼8月9日（日）

東京ヴェルディ 1－1 川崎フロンターレ

V・ファーレン長崎 2－1 京都サンガF.C.

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 町田（3／＋4）

2位 広島（3／＋3）

3位 鹿島（3／＋1）

3位 G大阪（3／＋1）

5位 柏（3／＋1）

5位 C大阪（3／＋1）

5位 長崎（3／＋1）

8位 清水（3／＋1）

8位 神戸（3／＋1）

10位 東京V（1／0）

10位 川崎F（1／0）

12位 浦和（0／－1）

12位 横浜FM（0／－1）

14位 水戸（0／－1）

14位 京都（0／－1）

14位 岡山（0／－1）

17位 名古屋（0／－1）

17位 福岡（0／－1）

19位 千葉（0／－3）

20位 FC東京（0／－4）

◆■J1第2節の対戦カード

▼8月14日（金）

19:00 東京V vs 柏

▼8月15日（土）

18:00 鹿島 vs 名古屋

18:00 水戸 vs G大阪

18:30 清水 vs 横浜FM

18:55 岡山 vs 長崎

19:00 浦和 vs 広島

19:00 千葉 vs 町田

19:00 川崎F vs 京都

19:00 神戸 vs FC東京

19:00 福岡 vs C大阪

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