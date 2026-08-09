2026－27明治安田J2リーグ第1節が8日と9日に行われた。
レアル・マドリードの下部組織などを経て今夏からFC今治に加わった中井卓大ピピは、いわきFC戦で先発出場しJリーグデビューを飾った。中井が87分まで出場した一戦は、熊田直紀が2ゴールを挙げて、いわきが2－1で今治に勝利した。なお、今治の安部裕葵はベンチ外だった。
J2初陣の栃木シティはモンテディオ山形に0－2で敗戦。同じく昇格組のテゲバジャーロ宮崎も横浜FCに敗れて開幕黒星となった。一方、ヴァンラーレ八戸はカターレ富山を下してJ2初勝利を挙げた。
昇格候補に挙げられるRB大宮アルディージャはアルビレックス新潟を撃破。J2・J3百年構想リーグの頂点に立ったベガルタ仙台は、藤枝MYFCに0－2で敗れた。
そのほか、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、サガン鳥栖らも開幕戦で勝利。ジュビロ磐田は秋葉忠宏監督の初陣となったブラウブリッツ戦は1－1のドローに終わった。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第1節
▼8月8日（土）
北海道コンサドーレ札幌 2－0 徳島ヴォルティス
ヴァンラーレ八戸 2－0 カターレ富山
藤枝MYFC 2－0 ベガルタ仙台
RB大宮アルディージャ 1－0 アルビレックス新潟
ジュビロ磐田 1－1 ブラウブリッツ秋田
大分トリニータ 0－1 湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎 0－1 横浜FC
サガン鳥栖 2－0 ヴァンフォーレ甲府
▼8月9日（日）
いわきFC 2－1 FC今治
モンテディオ山形 2－0 栃木シティ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 札幌（3／＋2）
1位 八戸（3／＋2）
1位 山形（3／＋2）
1位 藤枝（3／＋2）
1位 鳥栖（3／＋2）
6位 いわき（3／＋1）
7位 大宮（3／＋1）
7位 横浜FC（3／＋1）
7位 湘南（3／＋1）
10位 秋田（1／0）
10位 磐田（1／0）
12位 今治（0／－1）
13位 新潟（0／－1）
13位 大分（0／－1）
13位 宮崎（0／－1）
16位 仙台（0／－2）
16位 栃木C（0／－2）
16位 甲府（0／－2）
16位 富山（0／－2）
16位 徳島（0／－2）
▼8月15日（土）
18:00 秋田 vs 富山
18:00 栃木C vs 八戸
18:30 藤枝 vs いわき
19:00 仙台 vs 大分
19:00 湘南 vs 山形
19:00 甲府 vs 宮崎
19:00 新潟 vs 札幌
19:00 今治 vs 大宮
▼8月16日（日）
18:00 横浜FC vs 磐田
19:00 徳島 vs 鳥栖