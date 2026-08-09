今治でデビューを飾ったピピ（写真はレガネスB時代） [写真]=ムツ カワモリ

　2026－27明治安田J2リーグ第1節が8日と9日に行われた。

　レアル・マドリードの下部組織などを経て今夏からFC今治に加わった中井卓大ピピは、いわきFC戦で先発出場しJリーグデビューを飾った。中井が87分まで出場した一戦は、熊田直紀が2ゴールを挙げて、いわきが2－1で今治に勝利した。なお、今治の安部裕葵はベンチ外だった。

　J2初陣の栃木シティはモンテディオ山形に0－2で敗戦。同じく昇格組のテゲバジャーロ宮崎も横浜FCに敗れて開幕黒星となった。一方、ヴァンラーレ八戸はカターレ富山を下してJ2初勝利を挙げた。

　昇格候補に挙げられるRB大宮アルディージャはアルビレックス新潟を撃破。J2・J3百年構想リーグの頂点に立ったベガルタ仙台は、藤枝MYFCに0－2で敗れた。

　そのほか、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、サガン鳥栖らも開幕戦で勝利。ジュビロ磐田は秋葉忠宏監督の初陣となったブラウブリッツ戦は1－1のドローに終わった。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第1節

▼8月8日（土）
北海道コンサドーレ札幌　2－0　徳島ヴォルティス
ヴァンラーレ八戸　2－0　カターレ富山
藤枝MYFC　2－0　ベガルタ仙台
RB大宮アルディージャ　1－0　アルビレックス新潟
ジュビロ磐田　1－1　ブラウブリッツ秋田
大分トリニータ　0－1　湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎　0－1　横浜FC
サガン鳥栖　2－0　ヴァンフォーレ甲府

▼8月9日（日）
いわきFC　2－1　FC今治
モンテディオ山形　2－0　栃木シティ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　札幌（3／＋2）
1位　八戸（3／＋2）
1位　山形（3／＋2）
1位　藤枝（3／＋2）
1位　鳥栖（3／＋2）
6位　いわき（3／＋1）
7位　大宮（3／＋1）
7位　横浜FC（3／＋1）
7位　湘南（3／＋1）
10位　秋田（1／0）
10位　磐田（1／0）
12位　今治（0／－1）
13位　新潟（0／－1）
13位　大分（0／－1）
13位　宮崎（0／－1）
16位　仙台（0／－2）
16位　栃木C（0／－2）
16位　甲府（0／－2）
16位　富山（0／－2）
16位　徳島（0／－2）

◆■J2第2節の対戦カード

▼8月15日（土）
18:00　秋田　vs　富山
18:00　栃木C　vs　八戸
18:30　藤枝　vs　いわき
19:00　仙台　vs　大分
19:00　湘南　vs　山形
19:00　甲府　vs　宮崎
19:00　新潟　vs　札幌
19:00　今治　vs　大宮

▼8月16日（日）
18:00　横浜FC　vs　磐田
19:00　徳島　vs　鳥栖

【ハイライト動画】大宮vs新潟