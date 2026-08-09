2026－27明治安田J2リーグ第1節が8日と9日に行われた。

レアル・マドリードの下部組織などを経て今夏からFC今治に加わった中井卓大ピピは、いわきFC戦で先発出場しJリーグデビューを飾った。中井が87分まで出場した一戦は、熊田直紀が2ゴールを挙げて、いわきが2－1で今治に勝利した。なお、今治の安部裕葵はベンチ外だった。

J2初陣の栃木シティはモンテディオ山形に0－2で敗戦。同じく昇格組のテゲバジャーロ宮崎も横浜FCに敗れて開幕黒星となった。一方、ヴァンラーレ八戸はカターレ富山を下してJ2初勝利を挙げた。

昇格候補に挙げられるRB大宮アルディージャはアルビレックス新潟を撃破。J2・J3百年構想リーグの頂点に立ったベガルタ仙台は、藤枝MYFCに0－2で敗れた。

そのほか、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、サガン鳥栖らも開幕戦で勝利。ジュビロ磐田は秋葉忠宏監督の初陣となったブラウブリッツ戦は1－1のドローに終わった。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第1節

▼8月8日（土）

北海道コンサドーレ札幌 2－0 徳島ヴォルティス

ヴァンラーレ八戸 2－0 カターレ富山

藤枝MYFC 2－0 ベガルタ仙台

RB大宮アルディージャ 1－0 アルビレックス新潟

ジュビロ磐田 1－1 ブラウブリッツ秋田

大分トリニータ 0－1 湘南ベルマーレ

テゲバジャーロ宮崎 0－1 横浜FC

サガン鳥栖 2－0 ヴァンフォーレ甲府

▼8月9日（日）

いわきFC 2－1 FC今治

モンテディオ山形 2－0 栃木シティ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 札幌（3／＋2）

1位 八戸（3／＋2）

1位 山形（3／＋2）

1位 藤枝（3／＋2）

1位 鳥栖（3／＋2）

6位 いわき（3／＋1）

7位 大宮（3／＋1）

7位 横浜FC（3／＋1）

7位 湘南（3／＋1）

10位 秋田（1／0）

10位 磐田（1／0）

12位 今治（0／－1）

13位 新潟（0／－1）

13位 大分（0／－1）

13位 宮崎（0／－1）

16位 仙台（0／－2）

16位 栃木C（0／－2）

16位 甲府（0／－2）

16位 富山（0／－2）

16位 徳島（0／－2）

◆■J2第2節の対戦カード

▼8月15日（土）

18:00 秋田 vs 富山

18:00 栃木C vs 八戸

18:30 藤枝 vs いわき

19:00 仙台 vs 大分

19:00 湘南 vs 山形

19:00 甲府 vs 宮崎

19:00 新潟 vs 札幌

19:00 今治 vs 大宮

▼8月16日（日）

18:00 横浜FC vs 磐田

19:00 徳島 vs 鳥栖

【ハイライト動画】大宮vs新潟