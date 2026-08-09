エールディヴィジ第1節が9日に行われ、スパルタ・ロッテルダムとフェイエノールトが対戦した。

MF三戸舜介が所属するスパルタは昨シーズンのエールディヴィジを10位でフィニッシュ。終盤戦に失速し、惜しくも欧州大会出場権獲得とはならなかった。三戸はリーグ戦25試合出場で7ゴール5アシストを記録しており、今季はそれ以上の数字を目指したいところだ。FW上田綺世とDF渡辺剛を擁するフェイエノールトは、昨季2位で終え、UEFAチャンピオンズリーグ出場権（CL）を獲得。上田はリーグ戦25ゴールを挙げ、得点王に輝いた。

スパルタの三戸、フェイエノールトの上田がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、フェイエノールトのペースで進み、ジヴァイ・ゼヒエルが中盤で存在感を示す。すると迎えた35分にアウェイのフェイエノールトが先制に先制。上田がポストプレーでゼヒエルに落とすと、ゼヒエルはエリア内奥深くに侵入。グラウンダーのクロスを送ると、ルチアーノ・ヴァレンテが冷静に流し込んだ。

その後もフェイエノールトが主導権を握り続け、1点リードで前半終了。前半の上田は2回のチャンスが訪れたが、ネットを揺らすことはできなかった。後半の立ち上がり、フェイエノールトは立て続けに決定機を作り出すも、スコアは変わらず。終盤戦に突入し、71分に上田は交代を告げられ、最前線には新加入のナチョ・フェリが投入される。

反撃に転じたいスパルタはサイドからクロスを放り込み続けると、86分にミラン・ゾンネフェルトが同点弾を決めたかと思われたが、オフサイドでゴールは取り消しに。フェイエノールトは最後まで得点を与えず逃げ切りに成功し、1－0で勝利を収めた。

なお、三戸は77分までプレーを続け、フェイエノールト所属の渡辺は負傷の影響でベンチ外となった。次戦、スパルタは14日に敵地テルスターと、フェイエノールトは16日に本拠地でゴー・アヘッド・イーグルスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

スパルタ・ロッテルダム 0－1 フェイエノールト

【得点者】

0－1 35分 ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）



【動画】上田綺世のポストプレーから先制点

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