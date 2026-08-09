先制ゴールを決めたドミンゲス（右） [写真]=Getty Images

　アトレティコ・マドリードとマンチェスター・シティが9日、プレシーズンマッチで対戦した。

　長期政権を築いているディエゴ・シメオネ監督率いるA・マドリードと、黄金期を築いたジョゼップ・グアルディオラ前監督が退任し、エンツォ・マレスカ新体制のマンチェスター・Cの一戦が、韓国のソウルで行われた。

　試合はマンチェスター・Cが主導権を握り、両サイドアタッカーのサヴィーニョとアントワーヌ・セメニョのドリブル突破を中心に先制ゴールを目指す。それでも、先制ゴールを奪ったのはA・マドリード。43分、コケのCKの流れから最後は16歳のホルヘ・ドミンゲスが押し込み、試合の均衡を崩す。

　後半に入り57分、マンチェスター・Cが試合を振り出しに戻す。セメニョが左サイドを打開すると、中央へ鋭いクロス。そこへオマル・マルムーシュがダイレクトで合わせた。さらに59分、マルムーシュが得点を奪い、マンチェスター・Cが逆転に成功。セメニョがDFの背後を取ると、クロスへ送り、再びマルムーシュがゴールへ流し込んだ。

　迎えた90分には、ラヤン・アイト・ヌーリが追加点を挙げ、ここで勝負あり。マンチェスター・シティが3－1で勝利を収めた。
　
【スコア】
アトレティコ・マドリード　1－3　マンチェスター・シティ

【得点者】
1－0　43分　ホルヘ・ドミンゲス（アトレティコ・マドリード）
1－1　57分　オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）
1－2　59分　オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）
1－3　90分　ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）

【動画】アトレティコの16歳が先制ゴール！