アトレティコ・マドリードとマンチェスター・シティが9日、プレシーズンマッチで対戦した。

長期政権を築いているディエゴ・シメオネ監督率いるA・マドリードと、黄金期を築いたジョゼップ・グアルディオラ前監督が退任し、エンツォ・マレスカ新体制のマンチェスター・Cの一戦が、韓国のソウルで行われた。

試合はマンチェスター・Cが主導権を握り、両サイドアタッカーのサヴィーニョとアントワーヌ・セメニョのドリブル突破を中心に先制ゴールを目指す。それでも、先制ゴールを奪ったのはA・マドリード。43分、コケのCKの流れから最後は16歳のホルヘ・ドミンゲスが押し込み、試合の均衡を崩す。

後半に入り57分、マンチェスター・Cが試合を振り出しに戻す。セメニョが左サイドを打開すると、中央へ鋭いクロス。そこへオマル・マルムーシュがダイレクトで合わせた。さらに59分、マルムーシュが得点を奪い、マンチェスター・Cが逆転に成功。セメニョがDFの背後を取ると、クロスへ送り、再びマルムーシュがゴールへ流し込んだ。

迎えた90分には、ラヤン・アイト・ヌーリが追加点を挙げ、ここで勝負あり。マンチェスター・シティが3－1で勝利を収めた。



【スコア】

アトレティコ・マドリード 1－3 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 43分 ホルヘ・ドミンゲス（アトレティコ・マドリード）

1－1 57分 オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）

1－2 59分 オマル・マルムーシュ（マンチェスター・シティ）

1－3 90分 ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）

【動画】アトレティコの16歳が先制ゴール！



