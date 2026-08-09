今日の運勢 8月10日（月）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月10日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月10日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の桜羽結万(さくらば・ゆま)さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？やる気があって、何でも吸収できるようです。とくにライバルがいると、つらいことがあっても頑張ろうと思えそう。熱い気持ちを前に出して、行動していくと良いでしょう。気になる相手にも自信を持って接するようにしましょう。ラッキーなことが起こりそう。周りからの評価も上がって、充実感を覚えるようです。努力などが認められると、心も落ち着いて穏やかになれることでしょう。交友関係も好調なので、良い縁ができるかも。心の中にあった、わだかまりを解消できるようです。ほっとできると、自分らしく活動できることでしょう。恋愛に対しても前向きになれそう。情熱的な相手を通して自分自身も成長できるようです。思い切りの良さを大事にしてみましょう。出かけるときは、普段よりもオシャレをすると良いでしょう。モチベーションが上がって、何でも上手くできそう。無難な色よりも、挑戦的な色を選んでみて。今日は、少し距離を感じていた人と意気投合するなど、心が温かくなる出来事が起こりそう。一対一で相手とじっくり向き合ってみると、自分と似ている部分も見つかることでしょう。マッサージなどをして身体をほぐしましょう。停滞していたものが動きだして、自分がやるべきことが見えてくるようです。無理をしていたものがあれば手放すようにしましょう。想いに正直になってみて。慌ただしい一日になりそうですが、忙しいほど輝けそう。汗を流して働いていると自信が持てるようです。仲間といろいろな会話をするようですが、お互いの人柄を深く理解できることでしょう。目標やゴールを決めて、そこまでの道のりを計画していくと◎。冷静に判断し行動できると、自分が求めているものに近づけるようです。先輩などの話に耳を傾けるのも良いでしょう。他者に期待しすぎず、何かやってくれたことに対して喜べると上手くいきそう。自分の心のあり方や時間の使い方を見直してみて。仕事場などの掃除をすれば集中力がアップできるようです。映画や音楽など、芸術表現に触れると心が癒されていくようです。美を感じられると、トゲトゲした気持ちも丸くなりそう。今日は、日ごろからお世話になっている人や大切な人との時間を大切にしてみて。いろいろ気になってくるようなので、「無」になれるような時間を作りましょう。ちょっと手抜きをしたり、昼寝をしてみたり。頑張りすぎないことも大切なようです。家族や友人との他愛のない会話を楽しむのもアリ。増やすより、減らすことを意識してみましょう。食事も腹八分目にすると良いでしょう。何だかイライラするときは、良質な水を飲んで深呼吸すると、リラックスできそう。穏やかな音楽を聞くのもおすすめ。立秋が過ぎ、今日はお盆休み中の方も多い時期。13日の新月に向けて「自分らしさ」を開花させる時です。今日がお仕事でもお休みでも「心地いいこと」を一つ選択して。自分に正直になる時間が、今週の波に乗る秘訣ですよ。■監修者プロフィール：桜羽結万(さくらば・ゆま)池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/