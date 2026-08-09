トッテナム・ホットスパー（スパーズ）が、オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンとの契約延長に近づいているようだ。9日、移籍市場に精通するニコロ・スキーラ記者が報じた。

プレミアリーグ屈指のスピードを誇るセンターバック（CB）として知られるファン・デ・フェンは、今夏の移籍市場における人気銘柄の1人に。マンチェスター・ユナイテッドやリヴァプール、バルセロナなどからの関心が囁かれてきた。

実際、今夏スパーズに対しては、3つの高額オファーが届いていた模様。しかし、ロベルト・デ・ゼルビ監督はファン・デ・フェンをキープレイヤーと位置付けており、いずれのオファーも断ったという。

そして、大幅な昇給による新契約オファーをファン・デ・フェンが受け入れ、1年の延長オプションが付いた、2031年夏までの新契約にサインする運びになったようだ。

一方、ファン・デ・フェンとCBコンビを組んでいたアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロは、今夏の退団が濃厚。アーセナルやバルセロナも関心を示すなか、アトレティコ・マドリードが争奪戦をリードしている模様だ。

移籍市場に詳しいアルフレッド・ペドゥッラ記者によると、アトレティコ・マドリードはスパーズに対し移籍金4000万ユーロ（約72億円）、ロメロに対して年俸600万ユーロ（約10億円）を用意して交渉中。アーセナルはより高額のオファーを提示する可能性があるとのことだが、そもそもノースロンドンのライバル関係を考えると、どんなに札束を積まれたとしてもスパーズが首を縦に振る可能性はないに等しいだろう。

バルセロナもセンターバック補強の優先度は高いが、現在躍起になっているのはスペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ）の獲得オペレーション。さらにストライカー獲得の必要性も叫ばれており、ロメロの獲得に十分な資金を回せるかは疑問符が付く状況だ。