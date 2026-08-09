クラブ・ブルッヘは8日、マジョルカからFWジャン・ビルジリを完全移籍で獲得したことを発表。契約は2031年夏までの5年間となる。

スペイン紙『マルカ』によると、クラブ・ブルッヘは、マジョルカが設定した1200万ユーロ（約22億円）の契約解除金を支払ったとのこと。これによって、マジョルカが700万ユーロ（約13億円）を、将来的な売却額の40パーセントの権利を保有するバルセロナは480万ユーロ（約8億6000万円）を受け取ることになる。

新進気鋭のドリブラーがベルギーへと渡る。2006年7月26日生まれのビルジリは現在20歳。複数クラブを経てバルセロナのカンテラに入団した後、昨夏にマジョルカと5年契約を締結すると、デビューイヤーから「リーグ最大の新星の一人」と言わしめるほどのインパクトを残した。ラ・リーガで31試合に出場し2得点4アシストを記録。持ち味のドリブルでサイドを切り裂くなど、降格したチームで気を吐いていた。

マジョルカの降格に伴い、去就に注目が集まっていたビルジリ。同紙が「スペインのどのクラブもこの選手に賭けようとしなかったことは、否定的な意味で注目される」と記すように、逸材は国外へとプレーの場を移すこととなった。