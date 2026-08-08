チェルシーとミランは8日、プレシーズンマッチを行った。

昨シーズン、プレミアリーグ10位に終わったチェルシーは今夏にシャビ・アロンソ監督を招へい。モーガン・ロジャーズやマクサンヌ・ラクロワらの実力者に加え、ダニー・ウェルベック、ジョーダン・ヘンダーソンといったチームを支えるベテラン選手の補強に成功。一方のミランもルベン・アモリム監督とともに新たな船出を迎える。課題に挙げられていたストライカーにはゴンサロ・ラモスを確保。DFラインにはラツィオからマリオ・ヒラをチームに迎え入れた。

試合はチェルシーがボールを支配し、ミランを押し込む展開。すると前半アディショナルタイム、チェルシーのジョアン・ペドロが試合の均衡を破る。左からのCKにフリーで合わせ、ヘディングシュートを叩き込んだ。一方のミランはカウンターからラファエル・レオンがドリブルで打開を図るも、チェルシーのDFラインを崩すことができず、チェルシーのリードで試合を折り返す。

後半の立ち上がりには、チェルシがすぐさま追加点。ペドロ・ネトが右サイドからクロスを上げると、そこにジョアン・ペドロが合わせ、リードを2点に広げた。チェルシーはさらに50分、モイセス・カイセドがCKから得点。エリア外から右足のアウトサイドキックでダイレクトボレーを決め切った。

対するミランはチャンスを作り出すことに苦戦し、試合終了。チェルシーが3－0で勝利を収めた。

【スコア】

チェルシー 3－0 ミラン

【得点者】

1－0 45分＋2分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

2－0 46分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

3－0 50分 モイセス・カイセド（チェルシー）

【動画】カイセドのボレーシュート！



