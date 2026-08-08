2026／27明治安田J1リーグ第1節が8日に行われ、サンフレッチェ広島とジェフユナイテッド千葉が対戦した。

ここ数年、優勝を期待される戦力を揃えながらもシャーレに届かない悔しさを味わい続けている広島。今夏、浅野拓磨と川村拓夢が復帰し、セバスティアン・アレーという実力者も加わり、特別大会からチームを築いてきたバルトシュ・ガウル監督の手腕に注目が集まる。一方、ついにJ2を脱出した千葉は、特別大会で最下位と現実を突きつけられた。2009シーズン以来のJ1リーグに向けて、エリソン＆レオナルド・ホシャという強力な助っ人外国人を補強。17年ぶりのJ1リーグで生き残りを目指す。

試合の均衡が破れたのは3分、広島が先制に成功する。左からのクロスで千葉の守備陣を崩すと、加藤陸次樹が放ったシュートは相手にブロックされたものの、ゴール前でこぼれ球に反応した中野就斗が押し込んだ。

その後も主導権を握った広島だが、前半のうちに追加点を奪うことはできず。対する千葉も最後ゴールに近づく場面はあったが、大迫敬介の代わりにゴールマウスを守る大内一生の好セーブに阻まれ、試合は広島の1点リードで折り返す。

広島はハーフタイム後からアレーを投入。期待のストライカーはシュートチャンスを迎えながらもゴールが遠いが、広島は79分に待望の追加点を獲得する。松本泰志が右コーナーキックからアウトスイングのボールを送ると、ゴール前でフリーとなった鈴木章斗がボレーシュートを叩き込んだ。

すると88分、途中出場の川村がいきなり復帰後初ゴールを挙げた。ボックス中央でルーズボールを拾うと、左足一閃。相手GKも動けない鋭いシュートをゴール右下に突き刺し、オーストリアではケガに泣かされた26歳が、約2年ぶりの公式戦得点を記録した。

試合はこのまま終了し、広島が3－0で白星スタートを飾った。次節は15日に行われ、広島は敵地で浦和レッズと、千葉はホームでFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

サンフレッチェ広島 3－0 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

1－0 3分 中野就斗（広島）

2－0 79分 鈴木章斗（広島）

3－0 88分 川村拓夢（広島）

【ゴール動画】広島vs千葉