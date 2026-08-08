2026／27明治安田J2リーグ開幕節の8試合が8日に行われた。

明治安田J2・J3百年構想リーグの頂点に立ったベガルタ仙台は、黒星スタート。藤枝MYFCに敵地で0－2の完封負けを喫した。レッドブル体制2年目で真価が問われるRB大宮アルディージャは、同じく昇格候補のアルビレックス新潟と対戦。山本桜大が序盤に挙げた1点を守り抜き、開幕戦を制した。

1シーズンでのJ1復帰を目指す湘南ベルマーレは、大分トリニータに1－0で勝利。ホームにブラウブリッツ秋田を迎えたジュビロ磐田は開始16秒に先制したものの、後半に追いつかれて、秋葉忠宏監督の初陣は1－1のドローに終わった。

北海道コンサドーレ札幌は新加入ヴィニ・ペイショットがリーグ第1号を記録するなど、徳島ヴォルティスに2－0で勝利。サガン鳥栖は新戦力の髙橋利樹らが得点を記録し、ヴァンフォーレ甲府に2－0で勝利した。

J2リーグ初挑戦のヴァンラーレ八戸は、佐藤祐太が2ゴールの活躍でカターレ富山を下して記念すべき1勝。同じく“初昇格組”のテゲバジャーロ宮崎は横浜FCに敗れて黒星スタートとなった。

◆■J2第1節

▼8月8日（土）

北海道コンサドーレ札幌 2－0 徳島ヴォルティス

ヴァンラーレ八戸 2－0 カターレ富山

藤枝MYFC 2－0 ベガルタ仙台

RB大宮アルディージャ 1－0 アルビレックス新潟

ジュビロ磐田 1－1 ブラウブリッツ秋田

大分トリニータ 0－1 湘南ベルマーレ

テゲバジャーロ宮崎 0－1 横浜FC

サガン鳥栖 2－0 ヴァンフォーレ甲府

▼8月9日（日）

いわきFC vs FC今治

モンテディオ山形 vs 栃木シティ