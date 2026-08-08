ローマは8日、イタリア代表MFロレンツォ・ペッレグリーニと契約延長したことを発表した。

クラブは声明で「ジャッロロッソ（ローマの愛称）の下部組織で育ったこの選手は、今後も首都のチームカラーに身を捧げ続ける」と述べ、チームのキャプテンを務めるペッレグリーニとの契約更新を歓迎した。また、イタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏は、2027年6月30日までの契約で1年間の契約延長オプションも付帯すると報道。さらに年俸は250万ユーロ（約4億5000万円）と伝えている。

現在30歳のペッレグリーニは、ローマの下部組織出身。2015年3月にトップチームデビューを飾った後、同年夏にサッスオーロへ完全移籍したものの、2017年夏に買戻しオプションの行使によりローマへ復帰を果たした。2021年からクラブのキャプテンに就任している。

従来の契約は、2025－26シーズン限りで満了となっており、今夏の去就に注目を集めていたが、ローマと晴れて契約更新に成功。クラブの主将は新シーズンもスタディオ・オリンピコでプレー続行することになった。なお、クラブは今夏にFWパウロ・ディバラ、DFジャンルカ・マンチーニ、MFブライアン・クリスタンテとも契約延長に成功している。

【動画】ローマがペッレグリーニと契約延長



