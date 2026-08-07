バイエルンとアストン・ヴィラは7日、香港でプレシーズンマッチを行った。

言わずと知れた欧州屈指の名門バイエルンは、ヴァンサン・コンパニ監督のもとで現在ブンデスリーガ連覇中。今シーズンは3連覇と久々のチャンピオンズリーグ（CL）優勝を目指す一年となる。一方、ウナイ・エメリ監督就任5年目を迎えたアストン・ヴィラ。昨シーズンは群雄割拠のプレミアリーグを4位で終え、ヨーロッパリーグ（EL）では頂点に立った。

序盤から主導権を握ったバイエルンは、攻め込みながらもなかなかチャンスを生かせずにいたが、37分に先制に成功。敵陣左サイドでフリーキックを獲得すると、トム・ビショフの絶妙なクロスからキム・ミンジェがヘディングシュートを叩き込んだ。アストン・ヴィラはなかなか相手ゴール前まで攻め込めず、前半はバイエルンの1点リードで終了した。

後半に入り両チームが次々と選手を入れ替える中、バイエルンは63分に伊藤洋輝を投入する。74分、途中出場のルイス・ディアスがボックス左角でボールを受けたところからカットインし、右足の強烈なシュートでネットを揺らして追加点。一方のアストン・ヴィラは83分、ジョアン・ゴメスがボックス手前中央からゴール右隅へミドルシュートを突き刺し、1点差に詰め寄った。

その後はアストン・ヴィラが追加点のチャンスを作ったが、GKマヌエル・ノイアーの好セーブもあり追いつけず。試合は2－1で終了した。

【スコア】

バイエルン 2－1 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 37分 キム・ミンジェ（バイエルン）

2－0 74分 ルイス・ディアス（バイエルン）

2－1 83分 ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）