先制点を決めたキム・ミンジェ [写真]=Getty Images

　バイエルンとアストン・ヴィラは7日、香港でプレシーズンマッチを行った。

　言わずと知れた欧州屈指の名門バイエルンは、ヴァンサン・コンパニ監督のもとで現在ブンデスリーガ連覇中。今シーズンは3連覇と久々のチャンピオンズリーグ（CL）優勝を目指す一年となる。一方、ウナイ・エメリ監督就任5年目を迎えたアストン・ヴィラ。昨シーズンは群雄割拠のプレミアリーグを4位で終え、ヨーロッパリーグ（EL）では頂点に立った。

　序盤から主導権を握ったバイエルンは、攻め込みながらもなかなかチャンスを生かせずにいたが、37分に先制に成功。敵陣左サイドでフリーキックを獲得すると、トム・ビショフの絶妙なクロスからキム・ミンジェがヘディングシュートを叩き込んだ。アストン・ヴィラはなかなか相手ゴール前まで攻め込めず、前半はバイエルンの1点リードで終了した。

　後半に入り両チームが次々と選手を入れ替える中、バイエルンは63分に伊藤洋輝を投入する。74分、途中出場のルイス・ディアスがボックス左角でボールを受けたところからカットインし、右足の強烈なシュートでネットを揺らして追加点。一方のアストン・ヴィラは83分、ジョアン・ゴメスがボックス手前中央からゴール右隅へミドルシュートを突き刺し、1点差に詰め寄った。

　その後はアストン・ヴィラが追加点のチャンスを作ったが、GKマヌエル・ノイアーの好セーブもあり追いつけず。試合は2－1で終了した。

【スコア】
バイエルン　2－1　アストン・ヴィラ

【得点者】
1－0　37分　キム・ミンジェ（バイエルン）
2－0　74分　ルイス・ディアス（バイエルン）
2－1　83分　ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ）