FIFAワールドカップ2026にも出場したサウジ・プロフェッショナルリーグのアル・アハリ・サウジに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーが、暴行罪で起訴されたようだ。イギリスメディア『BBC』が伝えた。

かつてはブレントフォードのエースとして活躍し、チャンピオンシップ（イングランド2部）でも得点王獲得。チームをプレミアリーグ初昇格に導くなどしたトニー。2023年にイングランド代表に招集された一方で、賭博規則違反により8カ月の出場停止処分を課せられるなど、ピッチ外でも話題を呼んだ。

2024年8月にはアリ・アハリ・サウジに移籍。イングランド代表からも遠ざかっていたが、2026年5月にFIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表にサプライズ招集。2試合の出場にとどまっていた。

そのトニーだが、昨年12月6日にロンドン中心部のソーホーのウォード・ストリートで起こったナイトクラブでの事件を受け、7月31日に起訴されたとのこと。相手に傷害を負わせた暴行罪で起訴されており、9月24日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定となっているとのことだ。

トニーのスポークスマンは「イヴァンは起訴されたことを認識しており、当然ショックを受けているものの、裁判で自身の身の潔白を証明する機会が与えられることを望んでいる」とコメントしたという。