アトレティコ・マドリードは、CBクリスティアン・ロメロの獲得に向けた最初のオファーを提示したものの、トッテナム・ホットスパーに拒否されたようだ。7日付で、スペイン紙『マルカ』が報じている。

ロヒブランコスは目下、“昨夏の忘れ物”を取りに向かっている。1年前の移籍市場で、トッテナム・ホットスパーが要求する5500万ユーロを出し渋ったため実現には至らなかったものの、引き続きディエゴ・シメオネ監督が獲得を熱望しているのに加え、このアルゼンチン人CBも「チョロのもとでプレーしたい」と相思相愛。アトレティコ・マドリードは、その点を交渉材料に3000万ユーロ（約55億円）のオファーを提示することが取り沙汰されていた。

しかし、この最初のオファーはトッテナム・ホットスパーに拒否されたようだ。スペイン紙『マルカ』によると、ロンドンのクラブは、同選手の放出にこそ前向きではあるものの、2029年夏まで現行契約を残している守備の要を“タダ同然”の金額で手放すつもりはないとのこと。要求額は4000万ユーロ（約73億円）で、これはマテウ・アレマニーSD（スポーツディレクター）が用意したオファーとは、「明らかにかけ離れている」と指摘。ただし、「一連の流れは、いかなる交渉においても予想され、よくあることである。始まったばかりの交渉の第一歩」と移籍交渉における定石だと述べている。

そして同紙は、3500万ユーロ（約64億円）前後が着地点と見込んでいる。その理由としては、ロメロをめぐる争いに加わるインテルが、その金額を用意しているとされており、「アトレティコが争奪戦から脱落せずに交渉を続けるための妥協点」となる模様。それでも、『メトロポリターノ』に居を構えるクラブには、選手本人が「赤と白のシャツを着たいと願っている」という最大の強みがあることを忘れてはならないほか、現行契約にはラ・リーガの3強からのオファーに限って発動できる“特別な条項”が存在するとも言われている。

アトレティコ・マドリードとトッテナム・ホットスパー、そしてインテルも絡んでいる交渉が、どのような進展を見せるのかに注目しよう。