ファジアーノ岡山は7日、MF小倉幸成の負傷を発表した。

現在、小倉は法政大学の3年生だが、2027－28シーズン（2028年1月）からファジアーノ岡山への加入が内定しており、既に岡山の特別指定選手としてプロデビューも飾っている。

岡山はそんな小倉の負傷を発表。左ひざ外側半月板断裂と診断され、6月15日に手術を行ったことが明かされた。なお、全治までに要する期間は術後6か月程度と伝えられており、2026／27明治安田J1リーグの前半戦は欠場を余儀なくされそうだ。

小倉は2005年4月9日生まれの現在21歳。鹿島アントラーズの育成組織出身で、ユース卒団後には法政大学へ進学。世代別の日本代表にも名を連ねており、2026年1月にはU－23日本代表の一員として、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026優勝にも貢献した。大会終了後には岡山への加入内定が発表され、JFA・Jリーグ特別指定選手にも認定。明治安田J1百年構想リーグでは16試合のピッチに立ち、3月には同大会の月間ヤングプレーヤー賞も受賞するなど、既に岡山の主力の一人として躍動している。

なお、日本サッカー協会（JFA）は31日、愛知・名古屋で行われる第20回アジア競技大会に臨むUー21日本代表メンバーを発表していたが、23名のリストに小倉の名前はなかった。同世代の主力として活躍してきただけに、この負傷による影響と見られる。

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