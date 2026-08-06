海外で再評価が進むJ-Fusion、初期CASIOPEAメンバーが集結！ かつしかトリオ 原点回帰のアルバム『SO-DAYONE !』リリース決定

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、初期CASIOPEAのメンバーである櫻井哲夫、神保 彰、向谷 実による「かつしかトリオ」に注目。近年、海外でも再評価が進むJ-Fusionの魅力を凝縮した4枚目のオリジナルアルバム『SO-DAYONE !』リリースが決定。本作を通して、3人が原点回帰の先に描いた新たなサウンドと、進化を続ける現在地に迫ります。伝説的フュージョンバンド、カシオペアの初期メンバー3人による、かつしかトリオが、4枚目のオリジナルアルバム『SO-DAYONE !』を10月14日（水）にリリースすることを発表しました。近年、海外の若いリスナーを中心に再び注目を集めているJ-Fusion。本作は、その王道ともいえる爽快かつパワフルなサウンドへ原点回帰した、かつしかトリオ渾身のニューアルバムとなっています。アルバムタイトルのきっかけとなったのは、あるコンサートでの出来事。演奏後のMCで、メンバーとファンが「やっぱりJ-Fusionは良いよね」という思いを分かち合うなかで生まれた言葉が、「SO-DAYONE !（そうだよね！）」でした。この言葉から着想を得た向谷 実を中心に制作が進められ、短期間でアルバムの骨格が作り上げられていきました。レコーディングでは、メンバーがそれぞれの演奏環境で個別に収録する手法を採用。各パートを緻密に構築することで、フュージョンならではの精密なアレンジと、3人それぞれの個性が際立つ強固なアンサンブルを実現しています。制作を進めるなかでは、かつしかトリオにとっても多くの新たな発見や気づきが生まれ、それらが楽曲をさらに発展させる原動力となっていきます。メンバーそれぞれが培ってきた経験と感性を持ち寄りながら、これまでにないアプローチにも向き合ったことで、3人の新たな可能性を感じさせる作品へと仕上がっています。収録曲には、疾走感あふれる「Twilight Run」、軽快なカッティングが印象的なタイトル曲「SO-DAYONE !」、スリリングなハイスピード・フュージョンを展開する「Cobalt Express」など、かつしかトリオの魅力を存分に味わえる楽曲が並びます。さらに、メンバーにとって恩師ともいえる作曲家・村井邦彦から提供された「Paris-Nice」も収録。洗練された美しいメロディが、アルバムに上質な彩りを添えています。シティポップを想起させるサウンドや、メロディアスなミディアムナンバー、テクニカルかつファンキーなプレイまで、多彩な音楽性を凝縮。それぞれの楽曲から異なる風景や物語が立ち上がり、まるで世界中を巡る旅のような広がりを感じさせます。楽曲ごとの表情を楽しむだけでなく、アルバムを通して聴くことで生まれる深い没入感も、本作の大きな魅力のひとつ。ブックレットには、メンバー3人がそれぞれの視点から楽曲や制作背景を語るセルフライナーノーツに加え、今回のレコーディングで使用した楽器の解説を写真とともに掲載。演奏に込められた思いや、サウンドを形作った楽器の特徴を知りながらアルバムを聴くことで、楽曲の細部や各メンバーのプレイに新たな発見が生まれ、作品をより深く味わうことができるでしょう。J-Fusionの魅力を現代に響かせるとともに、進化を続けるかつしかトリオの現在地と新たな可能性を示す1枚がここに完成しました。8月7日（金）19:00より、かつしかトリオのメンバー3人による恒例の全曲試聴会をYouTubeで生配信します。メンバーの楽しいトークとともに、ニューアルバム『SO-DAYONE !』の収録曲をひと足早く紹介。それぞれの楽曲の聴きどころや制作に込めた思いなどを、メンバー自身が解説。アルバムをより深く楽しめる貴重な機会に触れることができます。＜かつしかトリオ『SO-DAYONE !』全曲試聴会＞配信日時：2026年8月7日（金）19:00～出演：櫻井哲夫、神保 彰、向谷 実※詳細は公式サイトをご確認くださいニューアルバム『SO-DAYONE !』の発売を記念し、タワーレコードでは応募抽選キャンペーンと購入者特典企画を実施します。また、2026年10月17日（土）には、タワーレコード新宿店にて発売記念インストアイベントの開催も決定。櫻井哲夫、神保 彰、向谷 実の3人がアルバムに込めた思いなどを語る、ここでしか聞けない貴重なトークに加え、かつしかトリオとして初の「サイン握手会」をおこないます。＜リリースイベント概要＞イベント内容：かつしかトリオのメンバーによるトーク＆サイン握手会開催日：2026年10月17日（土）開催時間：14:00スタート（集合時間：13:45）開催店舗：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース※詳細は公式サイトをご確認ください発売日：2026年10月14日（水）仕様：CDレーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞01. Twilight Run02. SO-DAYONE !03. Cobalt Express04. Marmalade Island05. Paris-Nice06. Journey To Aurora07. Last Train To Summer08. Black Ice09. TANBI（耽美）10.TanTan『かつしかトリオ COBALT EXPRESS TOUR 2026』10月24日（土）@東京 かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール ※ソールドアウト！10月31日（土）@福岡 福岡市民ホール 中ホール11月03日（火・祝）@大阪 森ノ宮ピロティホール11月07日（土）@愛知 中日ホール11月13日（金）@東京 東京国際フォーラム ホールC※ライブの詳細は公式サイトをご確認ください2021年、初期CASIOPEAに在籍した櫻井哲夫（Ba）、神保 彰（Dr）、向谷 実（Key）によって結成。2022年に配信された新曲はiTunes Storeジャズチャート1位を獲得し、全国7か所のホールツアーは各地で大きな熱狂をもって迎えられた。2023年、オリジナル1stアルバム『M.R.I_ミライ』を発表。先行配信したタイトル曲も連続してジャズチャート1位となり、3度目の全国ツアーはソールドアウト続出。2024年、さらに突き抜けたサウンドで構築された2ndアルバム『ウチュウノアバレンボー』をリリース。それに伴うホールツアーは前回を大きく上回る動員を記録した。そして2025年秋には巨匠ドン・マレーをエンジニアに迎えたLAレコーディングによる3rdアルバム『“Organic” feat. LA Strings』をリリース。続いておこなわれたツアーも大盛況のうちに幕を閉じた。続く2026年は台北、ソウルで初の海外公演を開催。大熱狂の観客はワールドワイドの人気を裏付けるものとなった。