インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、リーグスカップの初戦で見事な2ゴールでチームを勝利に導いた。

先のFIFAワールドカップ2026では無念の準優勝に終わったメッシ。それでも、短い休暇を経て所属クラブでのプレーを再開すると、現地時間5日に行われたリーグスカップのグループステージ第1節でメキシコのアトレティコ・デ・サン・ルイスとの試合に先発出場した。

試合は前半立ち上がりに先制を許す厳しい展開となったが、11分にエースが魅せる。左サイド深くでノア・アレンが上げた低弾道の高速クロスをゴール前に飛び込んだメッシが左足ダイレクトで合わせ、すぐさま同点に追いつく。

これで流れが変わると、テラスコ・セゴビアのゴールで逆転まで持ち込んだインテル・マイアミ。さらに、前半終了間際の44分には再び背番号10。ペナルティアーク付近で起点を作ったメッシがボックス左のミカエルに預けてゴール前に入り込むと、リターンの折り返しをきっちり密集で収めて左足シュートを決め切った。

その後、前半アディショナルタイムにも4点目を奪ったインテル・マイアミは後半に1点を返されたものの、メッシの見事な活躍によって4ー2の快勝。リーグスカップを白星でスタートした。

【ハイライト動画】メッシがさすがの2ゴール！