ご近所ワークは、運営する「ご近所ワーク」の登録ワーカー417名を対象に「2026年春・働き方に関する意識調査」を2026年3月12日に発表した。本調査は、2026年2月26日〜3月3日の期間、インターネット調査にて行われた。

調査によると、新年度に合わせて働き方の見直しを予定・検討している層は約60%にのぼった。特に「小1の壁」「小4の壁」に直面する層において、仕事の調整や働き方の変更が課題となっており、自宅の近くで自分の都合に合わせて働けるスキマワークが解決策の一つとして注目されている実態が明らかになった。

4月の新年度に合わせて、現在の「働き方」を見直したい、または変える予定はあるか

新年度に合わせて働き方の見直しを行う、または変える予定があるかを尋ねたところ、全体の約60%が「はい」もしくは「検討中」と回答した。

働き方を見直したい、変えたい理由(複数回答)

見直したい理由として最も多かったのは、スキマ時間を無駄にしたくないというタイパ重視の傾向だった。次いで新年度のスポット消費に備えたいという意向が挙げられ、物価高の影響もうかがえる。また、回答者の約40%が中学生以下の子と同居しており、預け先の変更などによる生活スタイルの変化も理由となっている。一方、変える予定がない層では、家庭の都合に合う仕事が見つかると思えないという不安が主な理由だった。

小1・小4の壁について、あなたの状況に最も近いものはどれか

「小1の壁」および「小4の壁」についての状況を確認したところ、対象者の約65%が「現在進行形で直面」「過去に直面した」「将来的に不安がある」のいずれかと回答した。

壁に直面している(した)、不安を感じる方は具体的にどのような状況か(複数回答可)

壁と感じる内容は、長期休みの食事手配、仕事の調整、宿題の対応など親の負担増につながるものが多かった。対応策として、転職・退職や時短勤務への変更など、仕事面の調整で家庭のサポート時間を増やしたという声が大半を占めている。

新年度に新しい仕事を始める際、「心理的ハードル」を下げる要因は何か(複数回答可)

新しい仕事を始める際の心理的ハードルを下げる要素をヒアリングしたところ、「就業先の立地」と「時間や業務範囲の自由度」がほぼ同率で首位となった。次いで「応募の手軽さ」や「対人ストレスが少ないこと」が挙げられた。自身の状況とのバランスを取りながら無理なく働くことを望む声が浮き彫りになっている。

変化の大きい新年度にマッチするのは近い×自由×手軽なワーク

自由回答でご近所ワークの働き方を選んだ理由を尋ねたところ、「自宅のそばで働ける点」「都合にあわせてスキマ時間を活用できる自由度」「面接や心身の負担が少ない手軽さ」が大きく支持された。フルタイムや通常のパート・アルバイトが難しい層にとって、ライフスタイルを変えずに報酬を得られるスキマワークが高い価値につながっていることが示された。