今日の運勢 8月4日（火）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月4日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月4日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？判断を急ぐよりも、何に迷っているのか、どこに違和感があるのかを一つずつ整理することが大切です。見えにくかった本音や新しい視点にも気づけるでしょう。頭の中が整うにつれて進むべき方向が明確になり、自分が納得できる未来へとつながっていきます。心が満たされる出来事や、願っていたことに喜びを感じやすい流れにあります。これまで頑張ってきた自分を認め、すでに手にしている幸せや豊かさへ目を向けることで、満足感もさらに深まっていきそうです。素直な願いを受け入れることが、新しい喜びや嬉しい展開を引き寄せる力となっていくでしょう。人と支え合い、与えることと受け取ることに喜びを感じる日です。どちらか一方が頑張りすぎている関係や、負担に感じていることがあるなら、自分にとって心地よい距離感を考えてみましょう。遠慮せず助けを受け入れることも、大切な選択の一つです。人間関係や現実の流れが整い、安心できるつながりへと変わっていくでしょう。今は答えを急ぐよりも、まだ整理しきれていない感情や問題に目を向けることが大切です。立ち止まって見直すことで、同じ迷いを繰り返さないための気づきが得られるでしょう。心の中にある引っかかりを一つずつ整えていくことが、安心して次の段階へ進む力につながっていきます。慌ただしい流れから少し距離を置き、心と頭を休ませることが大切なタイミングです。今すぐ答えを出そうとするよりも、これまでの出来事を振り返りながら気持ちを整理することで、次に進むための力が整っていきます。立ち止まる時間は停滞ではなく、自分を立て直すために必要な準備です。自分の気持ちと現実の間にずれを感じたり、何を基準に選べばよいのか迷いやすいタイミングです。自分が本当に納得できる答えを見つめ直してみましょう。感情だけにも理屈だけにも偏らず、両方の声を丁寧に受け止めることが大切です。判断の軸が整うことで、迷いは薄れ、より安心できる選択へとつながっていくでしょう。大きな成果を急ぐよりも、今の自分に足りない知識や経験を見直し、基本を整えていくことが大切です。気になることをそのままにせず、一つずつ学び直すことで自信も戻ってくるでしょう。目の前の課題に丁寧に取り組む姿勢が、安定した成長と確かな結果につながっていきます。これまで積み重ねてきた努力に成果がついてくるタイミングです。育ててきたものは着実に力となっています。今の方法を続けるべきか、少し工夫を加えるべきかを丁寧に考えることで、次の成長につながるヒントが見えてくるでしょう。手応えを確かめながら進むことが、より大きな成果や安定した未来へと結びついていきます。新しい情報や変化に意識が向き、周りの動きを敏感に感じてメッセージを受け取るでしょう。気になったことをそのままにせず、自分で確かめながら理解を深めることで、判断力も磨かれていくでしょう。好奇心を大切にしながら学び続ける姿勢が、新しい可能性や次のチャンスへとつながっていきます。ここまで積み重ねてきた経験や成長に目を向けてみましょう。期待した結果との違いを見直すことで、次に活かせる課題や工夫が見えてきそうです。自分の歩みを認めながら取り組み方を整えることが、本来の力を取り戻し、確かな前進へとつながっていくでしょう。今の自分が安心して過ごせる環境や負担の大きさを見直してみましょう。できないことまで抱え込まず、必要な助けを受け入れることも大切です。自分を丁寧に整えることで、現実の流れにも安定が戻り、周りへ向ける優しさにもゆとりが生まれていくでしょう。物事を冷静に見つめ、本質を見極めやすいタイミングです。今の状況に必要な判断や言葉を選ぶことで、複雑だった問題も整理されていくでしょう。相手に合わせすぎず、自分の考えや境界線を大切にすることも必要です。経験から得た知恵を活かし、誠実な姿勢で向き合うことで、納得できる選択と信頼につながっていきます。できないと決めつけていたことも、見方を変えることで進む道が見えてくるでしょう。周りの意見だけでなく、自分の考えや望みに目を向けることが大切です。心の中にある制限を一つずつ手放していくことで、行動する勇気が戻り、より自由で前向きな未来へとつながっていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/