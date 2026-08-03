Jリーグ2026/27シーズンスペシャルアンバサダーにTravis Japanが就任することが発表された。

また2026/27シーズンのJリーグを盛り上げる楽曲として、Travis Japanの『On My Road』が決定。JリーグのTVCM、DAZNでのJリーグ中継、全国各放送局のニュース・サッカー番組などでの使用を予定している。4月15日にリリースされた2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』通常盤に収録されている『On My Road』は、Jリーグやサッカーをイメージして制作された楽曲。8月3日には『On My Road』の新バージョンとなる『On My Road -Stadium Ver.-』も配信。原曲の温かさはそのままに、みんなで声を重ねたくなるような壮大で開放感あふれるサウンドへとアレンジされている。

8月7日（金）MUFGスタジアムで行われる2026／27明治安田J1リーグ開幕戦 横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズのハーフタイムでは、Jリーグ2026/27シーズンスペシャルアンバサダー Travis Japan×Ｊリーグ特別ライブを実施し、『On My Road』のライブパフォーマンスを披露する。

【動画】Travis Japan『On My Road』│Ｊリーグ2026/27シーズン スペシャルアンバサダー