少子高齢化が進み、全国で増え続ける「廃校」。維持管理の負担から「負の遺産」と捉えられがちな旧校舎だが、千葉県にある、統合により移転した「長南町立長南小学校」旧校地を訪れると、その常識は心地よく裏切られる。

ここは現在、全国に21拠点ある『おかえり集学校』プロジェクトの拠点のひとつ「長南集学校（ちょうなんしゅうがっこう）」に生まれ変わった。

『おかえり集学校』とは、廃校を活用して再び人々の集う場所を目指しながら、IT機器を役立て暮らしを豊かにするIT交流施設のプロジェクトだ。

この「長南集学校」が行政（町）と協力し、指定管理者としてスケートパークの運営に携わっている。かつて子どもたちが駆け回った校庭のど真ん中に鎮座する、コンクリートで舗装された本格的なスケートパークの周りでは、若者たちの笑い声が響き渡っている。廃校という空間が、いかにして若者たちの熱気あふれる“居場所”へと生まれ変わったのか。スポーツがもたらす地域再生の新たなモデルに迫る。

校庭に響く滑走音。異色の光景はどう生まれたか 校門をくぐると、懐かしい校舎の目の前に広がる巨大なスケートパーク photo by Yoshio Yoshida

校門をくぐると、目を疑うような光景が広がっている。学び場としての温もりを残す懐かしい校舎を背景に、本格的なセクション（技を仕掛ける構造物）が並ぶスケートパークが、校庭の大部分を占領するようにズドンと配置されているのだ。過疎化が進む町に、なぜこのような本格的な若者カルチャーの拠点が生まれたのか。

そこには、地域のスポーツ振興を推進する長南町と、『おかえり集学校』プロジェクトの主催でIT機器のリユース事業を手掛ける一般社団法人おかえり集学校との異色のコラボレーションがあった。

かつての「長南町立長南小学校」の面影をそのまま残す正門。ここが新たなコミュニティの入り口となっているphoto by Yoshio Yoshida

一般社団法人おかえり集学校で本プロジェクトに取り組み、「IT交流施設（長南集学校）」の校長も務める鈴木陽子さんは、スケートパーク誕生の経緯をこう説明する。

「私たちが『おかえり集学校』として任されているのは基本的に校舎の管理で、グラウンドと体育館は今も長南町の管轄です。実は、本格的なパークができる前から、地元の方々がこの場所でスケートボードを楽しんでいたんです。それを見た町が『それなら、しっかりとした公共のスケートパークを作ろう』と動いたのが始まりでした。現在は、町が設置したパークの日々の運営窓口を私たちが委託されている形です」

行政が主導する「校庭のスポーツ振興」と、民間のIT企業が担う「校舎の再生」。決して交わることのなかったはずの二つの思惑が、偶然にも同じ敷地内で手を取り合ったことで、過疎の町に突如として活気あふれるスケートパークが産声を上げたのである。

「学校」だからこその安心感。若者が集う新たな居場所 大人のスケーターのダイナミックな滑りに目を輝かせる子どもたち。ここでは世代やレベルを超えた交流も自然と生まれているphoto by Yoshio Yoshida

この異色のスケートパークは、現在多様な若者たちを惹きつけるハブとなっている。かつての「昇降口」のスペースを改装し、週末限定のプロショップを営むオーナーの河野克彦さんは、人が集まる理由を「学校という場所の特性」にあると指摘する。

歴史ある小学校の看板と、スケートショップの看板が並ぶ異色の外観。かつての昇降口を改装した店舗は「学校」ならではの親しみやすさを醸し出し、訪れる人を温かく迎え入れているphoto by Yoshio Yoshida

「スケートパークは騒音問題などで倉庫街などの僻地に作られることも多く、一般の方はどうしても入りづらい雰囲気があります。でもここは学校ですから、誰もが親しみを持っています。学校へ行こうよ！という感覚で来られるので、スケーター以外の方や一般の方にもスッと受け入れられやすいんです」

実際、施設を訪れる層は幅広い。プロスケーターが突然フラッと練習に訪れることもあれば、隣接する市からやってきたという初心者親子も「ここは路面もスムーズで練習しやすい。校庭で開放感があって楽しいです」と気軽に通ってくる。 「不良の遊び」といった偏見を持たれることもあったストリートカルチャーだが、「学校」という器に収まることで敷居が下がり、誰もがのびのびとスポーツに打ち込める健全な居場所として機能しているのだ。

遊び場を超えた価値。スケートパークが担う地域のセーフティネット 仲間と一緒にスケートボードを楽しむ子どもたち。夢中になって体を動かせる居場所があることは、過疎地域で暮らす子育て世代にとって大きな救いとなっているphoto by Yoshio Yoshida

このスケートパークが地域にもたらした恩恵は、単なる「若者の遊び場」にとどまらない。地元で暮らす母親たちのリアルな声を聞くと、このパークそのものが過疎地域の深刻な課題を解決する「セーフティネット」として機能していることがわかる。長南集学校内のテナント、カフェ＆レストランの「長南DRIVE-IN」オーナーの地元保護者の田中さんは、母親としての率直な思いを語ってくれた。

施設内に併設された「長南DRIVE-IN」。テラス席からはパークの様子もうかがえ、田中さんをはじめとする親たちが子どもを見守りながら働ける温かな環境が整っているphoto by Yoshio Yoshida

「うちの息子が小学２年生の時まで、この学校に普通に通っていたんです。だから廃校が決まった時は本当に寂しくて、廃墟になるんじゃないかと不安でした」

しかし現在、長南町の中で一番の盛り上がりを見せているのは、間違いなくこのスケートパークだという。「過疎化が進み、実際には部活もほとんど動いていない現状があります。小学生がバスで登校するような環境下で、町の子どもたちが無料で滑れて、体を動かせる本格的なスポーツの場所があるというのは、とてつもなく大きなメリットです」

さらに、このスケートパークの存在は「子育て世代の働き方」にも革命をもたらしていた。 「私の職場は全員がママなんです。お母さんが働きながら子どもを見るのは本当に大変ですが、うちは子連れ出勤をOKにしています。窓から子どもたちがスケボーをやったり遊んだりしている姿が見える。働きながら子どもを見守れる環境があるのは、すごく大きいです」

過疎地域において、子どもが夢中になって体を動かせる場所は極めて少ない。校庭にスケートパークという「確固たる居場所」ができたからこそ、子どもたちは健やかにスポーツに打ち込み、親たちはその姿を窓越しに確認しながら安心して働くことができる。スケートパークは、地域住民の生活を力強く支えるインフラとして機能しているのだ。

スケートパークが生み出した熱量は、地域活性化の起爆剤としてさらに外へと広がっている。日本初開催となった、聴覚障がいのあるスケーターが参加する「デフスケートボード世界大会」の舞台として、この長南町のパークが選ばれたのだ。

この大規模な国際イベントの開催にあたり、「廃校だから電源や広い駐車場が確保しやすく、イベントをやる側として設備が整っていた。様々な議論を重ねて、町ぐるみで形にすることができました」と河野さんが語るように、施設の利点を活かしてハード面の準備が進められた。

そして、その整備された環境を温かく包み込んだのが、鈴木さんをはじめとする町の人々のもてなしだった。

「地元の演舞団体がよさこいや和太鼓で華やかなオープニングを飾り、出店者は地元で獲れたイノシシ肉やシカ肉、キョン肉を使ったジビエ串も出店してくださいました」

と鈴木さんは振り返る。地域ぐるみでの歓迎が、世界のアスリートとの交流を後押ししたのだ。

もちろん、公共施設として持続的に運営していく上では、地域住民とのリアリティのある合意形成が不可欠だ。

「以前、地元の高齢の方から『ここのパーク、全然利用されてないじゃないか』という声が上がったと聞きました。高齢の方は朝早く散歩に出ますが、朝一番から滑りに来るスケーターはいません。時間帯によって生活リズムが違うため、使われていないと誤解されてしまったんです」

そこで長南集学校で開催する夏祭りのイベントに合わせて、河野さんを中心に多くのスケーターがセッションできるコンテストを企画。学校側と連携して地域全体で楽しめるイベントを開催するなどの工夫を行っている。地域住民にスケーターが滑っている姿を見てもらい、時間をかけて理解を深めているのだ。

廃校活用の未来について語る長南集学校の校長、鈴木さん。「大切なのは地域の人たちの声を聞き、需要を見極めること」と力を込めるphoto by Yoshio Yoshida

今後の展望について、鈴木さんは語る。 「廃校活用は難しいと言われがちですが、大切なのは地域の人たちの声を聞き、需要を見極めること。グラウンドにスケートパークなんて奇をてらったように見えるかもしれませんが、オリンピック競技になり、サーフィンで有名な一宮町が近いという立地的な需要があったからこそ成立しました。全国の自治体の方々にも、その土地の地域性をリサーチして、合った施設作りを進めていってほしいと願っています」

子どもたちが残した記憶や歴史を大切に受け継ぎながら、長南集学校はこれからも新しいコミュニティの形を紡いでいくphoto by Yoshio Yoshida

「負の遺産」になるはずだった廃校は今、若者が汗を流し、働く親たちが集い、世界のデフスケーターも熱狂した「資源」へと鮮やかな転生を遂げた。 かつて地域の中心だった学校に、誰もがいつでも「ただいま」と帰ってこられるように。

プロジェクト名でもある「おかえり集学校」という温かな理念のもと、長南集学校はこれからも、スポーツが持つ「場所を変える力」「人を繋ぐ力」を証明し続けていく。その校庭に響き続ける滑走音は、日本の過疎地域を照らす、力強く希望に満ちた鼓動である。

text & photo by Yoshio Yoshida（Parasapo Lab）

写真提供：日本デフスケートボード協会