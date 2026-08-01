イングランドサッカー協会（FA）は7月31日、チェルシーに所属するウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクに対するドーピング違反による出場停止処分が解除されたことを発表した。

現在25歳のムドリクは、2024年11月28日に行われたUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ出場を最後に戦列を離脱。当初は体調不良と伝えられていたが、同年12月17日に尿検査で禁止薬物が検出されたことが明らかとなり、暫定的な出場停止処分を受けていた。



禁止薬物のメルドニウムには、2024年10月のウクライナ代表活動時に接触があったと見られているが、ムドリク自身は当初から一貫して禁止薬物を故意に摂取したことは一度もないことを主張。ポリグラフ（嘘発見器）するなど潔白を証明するための手続きを進めていたが、その後FAは有罪と判断し、4年間の出場停止処分を下していた。これを受けて、ムドリク側は今年2月にスポーツ仲裁裁判所（CAS）へ控訴を行っていた。

そしてCASは31日、ムドリクとFAが世界アンチ・ドーピング機構（WADA）の同意を得て、控訴手続きを解決したと発表。さらにFA側もムドリクが即座に競技へ復帰できる状態にあると述べている。イギリスメディア『BBC』によると、ムドリク側がドーピング規則違反自体は認めたうえで、すでに消化された約1年8カ月分の出場停止期間を受け入れる形で双方が同意し、和解という形で解決に至ったという。

チェルシーはこの件を受けて、「ミシャにとって仕事面でもプライベート面でも非常に困難な時期でしたが、この件が解決し、彼がすぐにサッカー界に復帰できるようになったことを嬉しく思います」と声明。「完全なコンディションを取り戻し、チームに復帰してピッチに戻れるよう、全力でサポートしていくことを楽しみにしています」と早期のチーム復帰を期待した。また、ムドリクも自身の公式インスタグラムを更新し、チェルシーのこれまでの献身に感謝を示し、今後のキャリアに向けた意気込みを綴っている。

ムドリクはシャフタール・ドネツクから2023年1月に7000万ユーロ（約128億円）の移籍金にボーナス3000万ユーロ（約55億円）のオプションが付帯する契約でチェルシーに加入。ここまで公式戦73試合出場で10ゴール9アシストを記録している。