今日は2026年7月31日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月31日の12星座占いでは、やぎ座が総合運1位。今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！2位はふたご座、3位はみずがめ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおうし座とやぎ座、金運がおうし座、さそり座、やぎ座、仕事運がおうし座、やぎ座、みずがめ座、健康運がいて座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。