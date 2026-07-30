ボルシアMGは30日、スラヴィア・プラハ（チェコ）に所属する日本代表DF橋岡大樹を期限付き移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2027年6月30日までとなり、この契約には買い取りオプションも付帯する。

現在27歳の橋岡は、浦和レッズのユース出身で2017年にトップチームデビューを飾った。その後、シント・トロイデン（ベルギー）を経て、2024年1月にプレミアリーグのルートン・タウン（イングランド）に移籍を果たした。しかし、チームは2年連続で降格の憂き目にあったこともあり、昨夏にスラヴィア・プラハ（チェコ）に加入。さらに今年2月にはヘント（ベルギー）へレンタル移籍し、公式戦17試合に出場していた。

今夏期限付き移籍の満了に伴い、スラヴィア・プラハに復帰した橋岡だが、買い取りオプション付きの期限付き移籍でボルシアMGへの加入が決定。背番号「14」を着用することになった橋岡は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを述べている。

「代理人からボルシアが興味を持っていると聞いた時は、本当に嬉しかったです。すぐに移籍したいと思いましたし、ブンデスリーガでの挑戦を楽しみにしています」

なお、ボルシアMGには日本代表FW町野修斗が在籍しているほか、この夏に清水エスパルスから同MF宇野禅斗も加入。ここに橋岡も加わり、3人の日本代表選手がボルシア・パルクでプレーすることになった。

【動画】ボルシアMGが橋岡大樹の獲得を発表！



