日本サッカー協会（JFA）とアジアサッカー連盟（AFC）は30日、『AFC U23アジアカップ2028』が日本で開催されることを発表した。

『AFC U23アジアカップ2028』は同年7月にロサンゼルスで行われる『第34回オリンピック競技大会』の予選を兼ねており、同大会の上位2チームがオリンピック本大会への出場権を手にすることになる。

AFC公式サイトによると、日本のほか、ヨルダンやキルギス、カタール、ウズベキスタン、そして今年初めに辞退したアラブ首長国連邦（UAE）が開催国として名乗りを上げ、最終候補となったすべての国が最低要件を満たしていたものの、世界クラスの施設、運営上のリスクの低さ、そして地理的な多様性の確保や主要なアジアサッカー大会の戦略的な持ち回り開催という精神に基づき日本が選出されたことを明らかにしている。

なお、今年1月に行われたAFC U23アジアカップ サウジアラビア2026でU－23日本代表は優勝を飾っており、大会連覇を達成していた。

また、『AFC U23アジアカップ2028』の開催日程やスタジアム、キックオフ時間等などの詳細は決まり次第、改めて発表されることになっている。