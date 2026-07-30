久々の海外旅行…何を持って行ったら安心＆便利？ 悩む相談者に渡航経験者が教える“旅を快適にする裏技・必須アイテム

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回は、「久しぶりの海外旅行（イタリア・スペイン）での準備や注意点」についての30代女性からの相談を紹介しました。夏にイタリア、スペインに旅行に行きます！ 久しぶりの海外、今から緊張しており、スリなども怖いなあ……と心配になったり、楽しみとドキドキ半分の心情です。住吉さんは海外で生活経験もあり、海外旅行で持って行ってよかったものや、「ここは気をつけろ～！」ってことはありますか？ 少しでもドキドキを減らして楽しめたらと思い皆さんのお知恵をお借りできたらと思ってます！（東京都 33歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「いいですね～！ 6月は連休もないですし、そろそろ夏の旅行計画に思いを馳せて頑張る時期ですよね。イタリア、スペインいいですね。私、去年久しぶりにイタリアに行きましたが、本当に何でも美味しかった！」と大興奮で自身の体験を振り返りました。海外旅行のアドバイスとして、住吉は自身の失敗談や体験から得た具体的な注意点を伝えます。「もし現地でレンタカーを借りるなら要注意です！ 交通ルールが日本と違いますし、古い街並みに一般車が入れないエリアがあって、知らずに入ると後でものすごい額の罰金が来るんです。私もいっぱい失敗しました。レンタカーに乗らないなら大丈夫ですが！」とコメント。続いて、スマホや事前準備に関する実用的なアドバイスへ。「今はスマホが翻訳も写真も何でもこなしてくれますが、バッテリーの持ちが大事です。去年一緒に行った友人は、行く前にスマホを新しい機種に変えて充電がたっぷり持つようにして大正解だと言っていました。私は電池がどんどん減って不便だったので、充電対策は大切です！」「それから、今のヨーロッパの美術館などはほとんどが事前予約制になっています。予約しておかないと『半日並ぶのかい！』という感じになってしまうので、予約が必要なもののチェックは一通りした方がいいかもしれないですね」とアドバイスを送り、その他のリスナーに知恵を呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、長旅の移動や散策による疲労を軽減するケアグッズです。2023年に10年ぶりの海外（イタリア）へ行く際、この番組でアドバイスをもらい実践したのが「テニスボール」です！ 長いフライト、バス移動、ホテルで寝る前に、腰や脚に当ててマッサージするのにとても重宝しました。荷物にもならず最高です。それ以来、チェコやハンガリーなどへの旅でも私のお供になっています。ヨーロッパは温暖化でとても暑いので、体調に気をつけて楽しんできてくださいね！（東京都 62歳 女性 パート）海外のホテルや公共トイレには、ほぼウォシュレットがついていません。持っていくと快適度が断然上がりますので本当におすすめです！ 電池式や電動のもの、手動のボトルタイプなど色々出ていますよ。（東京都 48歳 男性 自営業）――続いて、トラブル発生時の対応アイテムや、食生活のサポートグッズです。持っていったほうが良いものは、ズバリ、ガムテープです！ 紙製ではなく、布にゴム引きになっているものを選んでください。スーツケースのキャリーバッグの車輪が取れたりフタが閉まらなくなった時、何かが破れた時、長距離列車のコンパートメントのカーテンレールが壊れていた時など、あらゆる応急処置に役立ちます。がんばって半分に折り、中の紙芯をギリギリまで抜いてペタンコに潰せば、全くかさばりません。（神奈川県 61歳 女性 会社員）旅行中、土地の美味しいものをいただくのは最高ですが、海外だとどうしても「外食疲れ」を起こすことがあります。そのため、私は必ず「インスタント味噌汁」と「黒飴」を持参します。夜、ホテルの部屋でホッと一息つきながらお味噌汁をいただく時間は、まさに至福のひとときです。（千葉県 43歳 女性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM