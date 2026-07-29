Uber Japanは7月28日、サブスクリプションプログラム「Uber One」の特典を拡充した。

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メンバー特典を拡充

Uber Oneとは、Uberの配車サービスやUber Eatsのデリバリーサービスをよりお得に利用できるサブスクリプション(定額)プログラム。

今回のアップデートでは、Uber プレミアム(大型ワゴンプレミアムを含む)利用時のUber Oneクレジット還元率を従来の10%から15%へ引き上げることに加え、即時宅配便「Courier(クーリエ)」の利用料金の10%分を新たにUber Oneクレジットとして付与する。

また、家族とのメンバーシップ共有、海外旅行先での特典利用などの新たな特典も提供する。

追加料金なしで、家族1名をUber One メンバーシップに追加できる。標準プランを共有した場合、1人あたり実質月額349円となる。

Uber One提供国への旅行中も、対象となるUberの乗車で最大15%分のクレジット付与、対象となる注文で配達手数料0円の特典を利用できる(一部のエリアでは利用できない場合がある)。

メンバーシップ料金を改定

今回の特典拡充に伴い、標準プランは月額498円から698円(年間3,998円から5,598円)へ改定する。一方、学生プランは、月額349円から298円(年間2,799円から2,298円)へ引き下げる。

新規メンバーには2026年7月28日より、既存メンバーには2026年8月12日より順次適用される。

Uber One メンバーシップ料金改定

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