スラヴィア・プラハ（チェコ）に所属する日本代表DF橋岡大樹が、ボルシアMG（ドイツ）への移籍に迫っているようだ。29日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在27歳の橋岡は、浦和レッズのユース出身で2017年にトップチームデビューを飾った後、2021年1月にシント・トロイデン（ベルギー）に移籍。2024年1月にはルートン・タウン（イングランド）に移籍し、プレミアリーグでも1年プレーしたが、チームが2年連続で降格したこともあり、2025年7月にスラヴィア・プラハに加入。公式戦14試合の出場にとどまったことで、今年2月にはヘント（ベルギー）にレンタル移籍し、公式戦17試合に出場していた。

レンタル移籍期間が満了となり、スラヴィア・プラハに帰還した橋岡だが、今夏も再び移籍となる可能性が高まっているようだ。

報道によると、ボルシアMGが橋岡の獲得に動いている模様で、すでにスラヴィア・プラハとはクラブ間で完全な合意に達しており、買い取りオプション付きの1年間のレンタル移籍で加入することになるという。

30日にはメディカルチェックを受ける予定となっており、これを通過できれば、橋岡はFW町野修斗と今夏に清水エスパルスから加入したMF宇野禅斗とともに2026－27シーズンはブンデスリーガでプレーすることになりそうだ。