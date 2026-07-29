トッテナム・ホットスパーは29日、オーストラリア・シドニーにて、シドニーFCとのプレシーズンマッチを1－1のドローで終えた。トッテナム・ホットスパーに所属する高井幸大はベンチスタートとなったものの、後半の45分間出場。シドニーFCに所属する関根貴大と上條航はスターティングメンバーに名を連ね、関根は65分まで、上條は74分までプレーした。

試合は序盤からトッテナム・ホットスパーが主導権を握り、29分には先制に成功。ペナルティエリア手前中央の位置でフリーキックを獲得すると、マティス・テルが右足で狙い澄ました一撃を突き刺した。

前半はこのままトッテナム・ホットスパーの1点リードで折り返したものの、後半に入ると立ち上がりの54分、今年7月2日にシドニーFC加入が発表された関根が、同クラブで初の先発に名を連ねたゲームで結果を残す。シドニーFCは中央でパスワークを見せ、ティアゴ・クィンタルがスルーパスで突破を試みるも、このボールはハーフタイム明けからピッチに立った高井が反応。しかしながら、高井は完全にはクリアしきれず、ボックス内にこぼれたセカンドボールを狙っていたが関根が、冷静に左足で流し込み、シドニーFCが試合を振り出しに戻した。

試合はこのまま1－1でタイムアップを迎えている。

【スコア】

シドニーFC 1－1 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 29分 マティス・テル（トッテナム・ホットスパー）

1－1 54分 関根貴大（シドニーFC）

【ゴール動画】テルの鮮やかFK弾＆関根貴大のシドニーFC初得点