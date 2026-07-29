今日の運勢 7月30日（木）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月30日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月30日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？新しい自分に出会える日。一つ上のステップを目指すと、思わぬ導きがありそう。いつもと同じやり方に迷いを感じたら、今日は思い切って真逆のアプローチを試してみましょう。思い切ってイメチェンや新しい習慣を始めると運気アップ。視野がぐんと広がる日。新しい分野の勉強を始めたり、遠くに出かける計画を立てたりしてみましょう。ライバルや競争相手の存在が、あなたの成長を加速させてくれそうです。自分の意見は堂々と発信して。大きな木がある神社やお寺に足を運んでみて。楽しむほど輝ける日。好きなことやクリエイティブなことに、今日は焦らずコツコツ取り組んでいきましょう。すぐに成果が出なくても、着実な一歩が確かな自信につながります。恋愛面でも積極的に動いて吉。富士山の写真や絵を目に入る場所に飾るといいかも。仲間とのつながりが広がる日。コミュニティや交流の場に顔を出すと、懐かしい再会や嬉しいお誘いがありそうです。お世話になった人へ感謝を伝えると、新しい人脈にもつながるでしょう。ずっと我慢していたことを、思い切ってやると運気が上がりそう。人との距離感を見つめ直せる日。パートナーや身近な人に対して、つい期待しすぎたり求めすぎたりしていないか振り返ってみましょう。相手の立場に立って考えることで、関係が安定しそうです。水辺や湖の近くを散歩するのもおすすめ。足元を固めたい日。興味はあるけど手を出せなかったことをじっくり調べたり、気になっていた本を手に取ったりすると、充実感が得られそう。今日はお金を使うなら、堅実さを意識しておきましょう。今日のラッキーフードは麺類。実りを実感できる日。これまで築いてきたものが、今日は確かな豊かさとして返ってきます。今の自分が積み上げてきたものを振り返りながら、次のステップを考えてみましょう。目標やタスクを書き出して、頭を整理してみて。心の中を整理すると良い日。ひとりの時間を確保して、静かな場所でぼんやりしたりすると気持ちが軽くなりそう。モヤモヤを抱え続けるよりも、思い切って誰かに相談してみるのもあり。あえて面倒なことを引き受けると、意外な突破口が見つかるかも。肩の力を抜きたい日。頑張りすぎて心がこわばりやすいタイミング。今日は気負わず、自分の居心地の良さを優先するほどうまくいきます。感情的にならずワンクッション置くことを意識して。首をゆっくり回してこわばりをほぐすと、気分がやわらぎます。冷静さが鍵の日。衝動的な買い物や、なんとなくの出費が重なりやすいので、財布のひもは意識してキツめに。手元の持ち物を見直すことで、無駄に気づけるタイミングにもなりそうです。身の回りを整えると、思考もクリアになって運気アップ。見えないところで消耗しやすい日。「もっと」を求めすぎると、かえって満たされにくいタイミングです。物や食事で埋めようとせず、まずは心のガス抜きを優先しましょう。人の多い場所に出て刺激をもらうと、気持ちがリフレッシュして◎。無理は禁物の日。仕事やお手伝いを頼まれても、今日はキャパオーバーになる前にブレーキをかけて。考えすぎて気持ちが重くなりやすいので、人に相談して軽くしましょう。上半身をゆっくりストレッチして緊張をほぐすと、心も軽くなって運気が回復します。目の前にあるものに退屈を感じたら、それは次に進むサインかもしれません。ただ、不満だけで動くのではなく、「この先に何を見たいのか」を考えてから一歩を踏み出してみましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4