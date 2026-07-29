物価高による生活コストの上昇によって、「自分の今の給料は平均と比べてどうなのだろう」と収入を改めて意識する人も多いのではないでしょうか。そこで気になるのが、同世代の「平均年収」。

この記事では、30代（30～34歳・35～39歳）の平均年収を、男女別・業種別に、国税庁のデータから分かりやすく紹介します。

◆30代の平均年収は？

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」では、民間の事業所における年間の給与の実態が年代や事業所規模、企業規模別などで分かります。

なお、同調査での給与とは、1年間の給料・手当、および賞与の合計額を指し、給与所得控除前の収入金額のこと。通勤手当などの非課税分は含まれません。また、調査対象は、民間の事業所に勤める給与所得者（パート・アルバイト、役員を含む）で、従業員1人の事業所から5000人以上の企業まで幅広く調査しています。

この調査による30代の平均年収を見てみましょう。

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、30代前半（30～34歳）の平均年収は449万円、30代後半（35～39歳）は482万円でした。

続いて、男女別に見ていきましょう。男性の場合、30代前半は512万円、30代後半は574万円でした。一方、女性は30代前半が362万円、30代後半が351万円です。30代になると男女の差が広がり始め、30代後半では男性が女性を200万円以上上回る傾向が見られます。

◆【業種別】30代の平均年収

次に、業種別に30代の平均年収を見てみましょう。

業種によって差があります。30代で高いのは電気・ガス・熱供給・水道業や金融業、保険業、情報通信業で、30代後半では600万円から800万円台に達する業種もあります。一方、農林水産・鉱業や宿泊業、飲食サービス業などは他の業種と比べて低めの傾向が見られます。

◆まとめ

今回は、30代の平均年収を男女別・業種別に紹介しました。平均年収は、一部の収入が高い人によって全体が引き上げられ、多くの人の実感より高めに出ることがあります。また、年収の感じ方は、ライフステージや置かれた環境によっても変わるもの。平均の数字だけに一喜一憂せず、自分のライフプランに合った年収を目指していきましょう。

＜参考＞

国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

文＝All About 編集部