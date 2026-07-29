コロンビア代表FWルイス・ディアスはバイエルン残留を希望しているようだ。28日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。

報道によると、バイエルンはL・ディアスを新シーズンの戦力として考えており、売却に関する交渉は行っていないとのこと。サウジ・プロフェッショナル・リーグのアル・ヒラルは同選手の獲得に向けて、昨夏には年俸2250万ユーロ（約41億円）のオファーを提示。そして今夏も最低でも移籍金7000万ユーロ（約130億円）のオファーを提出する準備をしているようだが、L・ディアスはバイエルンから離れるつもりはないようだ。

また同メディアによると、L・ディアスはバイエルン残留を希望しており、クラブにもその旨を伝えている模様。さらにバイエルンも今後、他のクラブとの交渉をするつもりがないことに加え、L・ディアスに移籍金を設定してないことが報じられている。

昨夏リヴァプールから移籍金7250万ユーロ（約135億円）でバイエルンに加入したL・ディアス。ドイツの地でも変わらず、左ウイングで突破力と得点能力を武器に躍動。イングランド代表FWハリー・ケイン、フランス代表FWミカエル・オリーズらとともに攻撃陣をけん引し、公式戦51試合出場26ゴール23アシストを記録。2025－26シーズンは、ドイツ・スーパーカップ制覇を皮切りに、ブンデスリーガ、DFBポカールを制し、国内3冠に大きく貢献した。