タイの首都バンコクで26日、『eFootball World Festival in Bangkok』が開催。サッカーゲーム『eFootball』の世界大会ファイナル『eFootball Championship 2026 World Finals』を中心に、様々なイベントが展開された。

バンコク市内の大型商業施設であるサイアム・パラゴンで行われた本イベント。タイ国内だけで約4万5000人から参加応募となったが、抽選で選ばれた幸運な参加者が会場に集い、大会やアクティビティを楽しんだ。

今回はスペシャルゲストとして、元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が登場。加えてマンチェスター・ユナイテッドがスポンサードするユーザー対戦ブースが出ていたこともあり、マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着るファンが多く、他にもプレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエAを中心としたユニフォーム姿の若者も多く見られた。

ステージにはルーニー氏以外にも、元タイ代表であるキャティサック・セーナームアン氏とピヤポン・ピウオン氏といったタイのレジェンドもゲスト参加。YouTube登録者数800万人を超えるタイのクリエイターグループ「OHANA」も登場し、華やかなステージとなった。

ルーニー氏はステージで歓迎に感謝するとともに、セーナームアン氏と東南アジア伝統のスポーツ、セパタクローにも挑戦。タイ初来訪というルーニー氏は歓迎に感謝するとともに、その歓待ぶりに感激した様子だった。

ほかにも建物外の広場にも実際にボールを蹴る体験型ブースが設置。多くの人が行き交う中、通りすがりの人も含めてバンコクの中心地でキックターゲットやスキルを競い、サッカー、『eFootball』に触れていた。

今回のイベントはタイでの開催ということもあり、『eFootball』でもいくつか発表が。ステージにゲストでも登場したピウオン氏と契約し、年内にゲームで登場すること、さらにはタイ語の実況・解説の搭載が発表され、加えてJリーグでもプレーしたチャナティップの名を冠した大会の開催も決まっている。特にタイ語の実況・解説搭載の発表については会場からの大きな歓声が挙がるほどの期待感に包まれていた。

【動画】ルーニーがセパタクローに挑戦するなどのイベントハイライト